Мэр Анкары покидает пост по просьбе Эрдогана, сообщили СМИ

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Мэр Анкары, представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Мелих Гёкчек заявил в субботу, что уходит в отставку по просьбе президента Тайипа Эрдогана, сообщает газета Hurriyet.

"Я ухожу не потому, что я неуспешен. Я ухожу, потому что Эрдоган попросил меня это сделать. Я выполняю распоряжения Эрдогана и ухожу со своего поста", — заявил Гёкчек.

Ранее в понедельник сообщалось, что мэр Анкары объявил о своем решении подать в отставку после встречи с Эрдоганом.

Гёкчек был избран мэром Анкары с 1994 года, он четыре раза переизбирался на этот пост.

Отмечалось, что турецкие СМИ связывают отставку Гёкчека со взятым Эрдоганом курсом на обновление рядов возглавляемой им ПСР. Ранее в отставку подали мэр Стамбула Кадир Топбаш и губернаторы нескольких турецких провинций.