В Харьковской области неизвестный открыл стрельбу

КИЕВ, 28 окт — РИА Новости. Неизвестный устроил стрельбу ночью в Первомайске Харьковской области, в результате которой были ранены трое парней, сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области в субботу в Facebook.

По данным полиции, им поступило сообщение из Первомайской больницы о том, что к медикам обратились три парня с ранениями.

"Сотрудниками полиции было установлено, что около 02.00 (время совпадает с мск — ред.) потерпевшие находились в городе Первомайский возле торговых киосков, где по неустановленным причинам неизвестный совершил в их направлении выстрелы из оружия", — сообщает полиция.

По данным правоохранителей, одни парень получил ранение грудной клетки и бедра, второй — ранение бедра, третий парень был ранен в голень.

Открыто уголовное дело по статье "хулиганство" Уголовного кодекса Украины, полиция ищет стрелявшего.