Никки Хейли заявила, что откажется от поста госсекретаря, если ей предложат

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Постпред США при ООН Никки Хейли сообщила, что откажется возглавить госдепартамент, в случае если президент США Дональд Трамп предложит ей занять пост госсекретаря вместо Рекса Тиллерсона.

"Я бы не взяла эту должность", — сказала Хейли в интервью телеканалу CNN

По ее словам, Трамп не будет предлагать данный пост, поскольку он уже занят. Хейли подчеркнула, что четко дала понять президенту, что довольна своей работой в Нью-Йорке.

Ранее Хейли заявляла, что после избрания президентом Дональда Трампа она отказалась занять пост госсекретаря в его новом правительстве.

В СМИ появились сообщения о том, что Хейли якобы может занять должность государственного секретаря США после того, как Рекс Тиллерсон уйдет в отставку. СМИ отмечали, что действующий госсекретарь вступал в противоречие с президентом по ряду вопросов, "включая число военнослужащих в Афганистане, блокаду Катара и Кубы". Слухи опровергали Хейли и сам Тиллерсон.