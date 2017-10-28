Никки Хейли заявила, что откажется от поста госсекретаря, если ей предложат

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Постпред США при ООН Никки Хейли сообщила, что откажется возглавить госдепартамент, в случае если президент США Дональд Трамп предложит ей занять пост госсекретаря вместо Рекса Тиллерсона.телеканалу CNN.
По ее словам, Трамп не будет предлагать данный пост, поскольку он уже занят. Хейли подчеркнула, что четко дала понять президенту, что довольна своей работой в Нью-Йорке.
Ранее Хейли заявляла, что после избрания президентом Дональда Трампа она отказалась занять пост госсекретаря в его новом правительстве.
В СМИ появились сообщения о том, что Хейли якобы может занять должность государственного секретаря США после того, как Рекс Тиллерсон уйдет в отставку. СМИ отмечали, что действующий госсекретарь вступал в противоречие с президентом по ряду вопросов, "включая число военнослужащих в Афганистане, блокаду Катара и Кубы". Слухи опровергали Хейли и сам Тиллерсон.