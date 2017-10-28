Без имен: cпецпрокурор США выдвинул первые обвинения по "российскому делу"

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Спецпрокурор Роберт Мюллер мог предъявить первые обвинения по делу о "российском вмешательстве" в выборы и предполагаемых связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.

При этом какой-либо конкретной информации об обвинениях и том, кому они предъявлены, нет. Телеканал сообщает только, что их одобрило большое жюри присяжных в Вашингтоне и уже подготовлены аресты. Так как федеральный судья закрыл доступ к материалам дела, в чем именно заключаются обвинения и сколько в деле фигурантов, неизвестно.

По данным телеканала, официально объявить об обвинениях Министерство юстиции может уже в понедельник.

Источники CNN отмечают, что обвинения могут касаться не "сговора с Москвой", который вменяется членам предвыборного штаба Трампа, а финансовых преступлений, выявленных в ходе расследования Мюллера.

Как идет расследование

Роберт Мюллер был назначен спецпрокурором в мае 2017 года. В первую очередь он занимается пресловутым "российским вмешательством" в выборы и приписываемым команде Трампа "сговором с Россией".

В конце сентября и октябре команда Мюллера допросила несколько человек из Белого дома и предвыборного штаба Трампа.

Так, на допрос вызвали советника президента по национальной безопасности, генерала-лейтенанта в отставке Джозефа Кита Келлогга. В частности, речь шла об бывшем советнике Трампа по национальной безопасности Майкле Флинне. Как сообщали источники Fox News, во время допроса Келлоггу показали данные, связанные с расследованием связей Флинна с Россией.

Аппарат Мюллера также провел беседу с бывшим пресс-секретарем президента Шоном Спайсером. По данным издания Politico, вопросы касались увольнения бывшего директора ФБР Джеймса Коми и заявлений Спайсера по этому делу, а также встреч Трампа с российскими официальными лицами, включая переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым в Овальном кабинете.

Кроме того, Мюллер допросил эксперта по кибербезопасности, который утверждает, что его хотели привлечь к изучению подлинности полученной хакерами электронной переписки Хиллари Клинтон. Как сообщало издание Business Insider , речь идет о Мэтте Тейте, который ранее был специалистом по информационной безопасности при управлении правительственной связи Великобритании.

Допрашивали Тейта в рамках расследования связи бывшего советника Трампа Майкла Флинна с активистом-республиканцем Питером Смитом, который вел независимое расследование по поводу переписки Хиллари Клинтон, а в мае покончил с собой. Тейт опубликовал в своем блоге статью, где описал, как Смит хотел привлечь его к работе.

Сам Смит рассказывал, что хакеры прислали ему якобы принадлежащую Клинтон переписку, однако он не был уверен в ее подлинности и посоветовал переслать письма WikiLeaks. Всего, по его словам, он обнаружил пять хакерских группировок, которые заявляли, что располагают перепиской Клинтон, причем две из них якобы были российскими, хотя никаких конкретных доказательств их причастности к России не было.

В числе фигурантов расследования спецпрокурора числятся зять и сын президента Трампа, а также бывший руководитель его предвыборного штаба Пол Манафорт.

Уволить спецпрокурора

Пока спецпрокурор Роберт Мюллер ведет допросы и предъявляет обвинения, группа республиканцев добивается его отставки, сообщил телеканал Fox News.

Причиной для этого они называют слишком тесные связи Мюллера с бывшим директором ФБР Джеймсом Коми. Поскольку Мюллер расследует и обстоятельства увольнения Коми, то у него получается конфликт интересов.

"Кодекс федерального служащего совершенно ясен: Мюллер скомпрометирован очевидным конфликтом интересов — близостью к Джеймсу Коми. Этого конфликта достаточно, чтобы предъявить Мюллеру нарушение кодекса. А все последние откровения еще усиливают эти доводы", — сказал телеканалу член палаты представителей Трент Фрэнкс, который добивался отставки Мюллера еще летом.

Под откровениями последних дней Фрэнкс, вероятно, имел в виду публикации, в которых говорится, что штаб Хиллари Клинтон частично финансировал скандальное досье с компроматом на Трампа, обнародованное после выборов. Автору досье платили и в ФБР, однако не за этот конкретный документ, сообщали ранее СМИ. Содержание документа, среди прочего, является предметом изучения Мюллера и его команды.

Бывший федеральный прокурор, а ныне губернатор Нью-Джерси Крис Кристи также высказался за отставку Мюллера. "Если изложенные факты верны, тогда человек, обладающий такой честностью, как Боб Мюллер, должен уйти", — сказал Кристи, комментируя обвинения в конфликте интересов.

Расходы президента

Там временем выяснилось, что расследование "российского вмешательства" обходится президенту США недешево. По данным Федеральной комиссии по выборам, только в третьем квартале нынешнего года штаб Трампа и Национальный комитет Республиканской партии потратили на адвокатов и другие юридические консультации более миллиона долларов.

Почти треть этой суммы — около 238 тысяч долларов — перевели на счета нью-йоркского адвоката Алана Футерфаса, представляющего интересы сына главы государства — Дональда Трампа-младшего. Еще 30 тысяч получила компания Willaims & Jensen, которая также занимается делами сына президента.

С каждым кварталом расходы штаба Трампа и его сторонников на юристов все увеличиваются. С января по март они составили 249 тысяч долларов, а с апреля по июнь — почти 678 тысяч долларов.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".