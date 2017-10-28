МВД Испании назначило нового главу каталонской полиции

БАРСЕЛОНА, 28 окт – РИА Новости. Новым главой каталонских правоохранительных органов Mossos d`Esquadra назначен Ферран Лопес, ранее занимавший вторую должность в этом ведомстве, говорится в заявлении МВД Испании.
Утром в субботу стало известно, что глава каталонской полиции Хосеп Луис Траперо смещен с должности. Как поясняется в распространённом МВД Испании заявлении, это решение связано с "юридической ситуацией, в которой он находится". В отношении Траперо ведется судебное расследования в связи с преступлениями, связанными с мятежом. Судья Национальной судебной палаты Испании приняла решение в качестве предварительной меры изъять у него паспорт, запретить покидать территорию страны, кроме того, каждые 15 дней он должен являться в суд.
Кроме того, должностей лишились генеральный секретарь внутренних дел Каталонии Сесар Пуиг и генеральный директор полиции женералитета Пере Солер, о чем правительство Испании сообщило накануне. В этих случаях отставки связаны с их политическими действиями, говорится в документе, распространенном МВД.
Руководство секретариатом внутренних дел возьмет на себя Хуан Антонио Пуигсервер, технический генеральный секретарь МВД Испании. Должность гендиректора полиции остается вакантной – функции будут перераспределены между секретариатом внутренних дел и руководством Mossos d'Esquadra.
В субботу каталонские правоохранительные органы заявили, что работают в нормальном режиме. "Защищать и гарантировать безопасность людей — наш приоритет. Продолжаем работать в нормальном режиме", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.