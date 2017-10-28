МВД Испании назначило нового главу каталонской полиции

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (267)

Заседание парламента Каталонии, на котором депутаты проголосовали за независимость от Испании. 27 октября 2017

Заседание парламента Каталонии, на котором депутаты проголосовали за независимость от Испании. 27 октября 2017

БАРСЕЛОНА, 28 окт – РИА Новости. Новым главой каталонских правоохранительных органов Mossos d`Esquadra назначен Ферран Лопес, ранее занимавший вторую должность в этом ведомстве, говорится в заявлении МВД Испании.

Лопес занимает должность высшего комиссара по территориальной координации ведомства.

Утром в субботу стало известно, что глава каталонской полиции Хосеп Луис Траперо смещен с должности. Как поясняется в распространённом МВД Испании заявлении, это решение связано с "юридической ситуацией, в которой он находится". В отношении Траперо ведется судебное расследования в связи с преступлениями, связанными с мятежом. Судья Национальной судебной палаты Испании приняла решение в качестве предварительной меры изъять у него паспорт, запретить покидать территорию страны, кроме того, каждые 15 дней он должен являться в суд.

Кроме того, должностей лишились генеральный секретарь внутренних дел Каталонии Сесар Пуиг и генеральный директор полиции женералитета Пере Солер, о чем правительство Испании сообщило накануне. В этих случаях отставки связаны с их политическими действиями, говорится в документе, распространенном МВД.

Руководство секретариатом внутренних дел возьмет на себя Хуан Антонио Пуигсервер, технический генеральный секретарь МВД Испании. Должность гендиректора полиции остается вакантной – функции будут перераспределены между секретариатом внутренних дел и руководством Mossos d'Esquadra.

МВД Испании также отмечает "абсолютное признание профессиональности сотрудников Mossos d´Esquadra". Однако "в случае необходимости в связи с развитием ситуации подразделения Mossos d´Esquadra могут быть заменены другими силами безопасности страны".

В субботу каталонские правоохранительные органы заявили, что работают в нормальном режиме. "Защищать и гарантировать безопасность людей — наш приоритет. Продолжаем работать в нормальном режиме", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.