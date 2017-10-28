В ДНР заявили о присутствии артиллерии силовиков у линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 28 окт — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики отмечает присутствие артиллерийских систем крупного калибра украинских силовиков в районах, близких к линии соприкосновения, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Нашей разведкой выявлено местонахождение в районе населенного пункта Гранитное, в 500 метрах от линии соприкосновения, четырех 152-мм САУ "Акация" и четырех 152-мм буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б",… что тоже не исключает увеличение количества артиллерийских обстрелов мирных населенных пунктов нашей республики в этом районе", — сказал он.