Премьер-министр Испании назначил нового главу Каталонии

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (267)

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Испанский премьер-министр назначил своего заместителя Сорайю Саенс де Сантамария главой правительства Каталонии. Соответствующий указ опубликован на портале государственных документов Испании.

Полномочия Совета правительства Каталонии берет на себя Совет министров Испании. Таким образом, отстранение от должности Карлеса Пучдемона вступило в силу.

Как отмечали местные СМИ, после официального опубликования документа Пучдемон должен покинуть пост, в противном случае его действия будут расцениваться как попытка узурпации власти. За незаконное исполнение полномочий ему грозит наказание от одного до трех лет лишения свободы.

Биография Сорайи Саенс де Сантамарии в справке РИА Новости>>

Резолюция и ее последствия

Вечером в пятницу парламент Каталонии принял резолюцию о независимости региона. В ответ на этого власти Испании приняли решение распустить парламент и отстранить от должности членов местного правительства во главе с Пучдемоном. Досрочные выборы назначены на 21 декабря.

Власти Испании также закрыли все представительства правительства Каталонии за рубежом, кроме Брюсселя, но его руководитель смещен с должности. От должности отстранили и представителя женералитета Каталонии в Мадриде.

Кроме того, испанские власти обратятся в Конституционный суд, чтобы он признал недействительной резолюцию каталонского парламента.

Таким образом Мадрид применил статью 155 Конституции, которая подразумевает снятие статуса автономии у Каталонии и ее перехода под прямое управление властей Испании.

Международная реакция

Многие страны мира полностью поддержали позицию Мадрида. Официальный представитель государственного департамента США Хезер Науэрт заявила, что Каталония — неотъемлемая часть Испании, и Вашингтон поддерживает конституционные меры мадридского правительства по сохранению единства страны.

Представитель британского премьер-министра Терезы Мэй отметил, что Великобритания не признает и не признает в будущем одностороннюю резолюцию о независимости региона.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что Берлин не признает одностороннее провозглашение независимости, и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан также сказал, что у Парижа есть один "собеседник — это правительство в Мадриде".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "позиция Москвы по вопросу Каталонии остается неизменной и последовательной" и она "не изменилась". В дипведомстве неоднократно говорили, что рассматривают события в регионе как внутреннее дело Испании.