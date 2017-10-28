В Швеции неизвестные обстреляли дом полицейского

СТОКГОЛЬМ, 28 окт – РИА Новости, Людмила Божко. Неизвестные ночью на субботу сделали несколько выстрелов по дому полицейского в городе Вестерос близ Стокгольма, сообщается в пресс-релизе полиции.

По данным ведомства, инцидент произошел в 03.20 (04.20 мск). Вся семья, включая самого полицейского, находилась дома, все спали. В результате инцидента никто не пострадал.

"Это неприемлемая атака на все общество. Есть трусливые люди, которые через родственников пытаются добраться до тех, кто борется за безопасность других", — сказал глава шведской полиции Дан Элиассон, слова которого приводятся в сообщении для прессы.

Как сообщили шведские СМИ, в обстрелянном доме проживает один из начальников местной полиции. Следователи не исключают, что нападение направлено не на конкретного полицейского, а на правоохранительные органы в целом.

О задержанных или подозреваемых пока не сообщалось.