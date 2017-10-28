В Швеции неизвестные обстреляли дом полицейского

СТОКГОЛЬМ, 28 окт – РИА Новости, Людмила Божко. Неизвестные ночью на субботу сделали несколько выстрелов по дому полицейского в городе Вестерос близ Стокгольма, сообщается в пресс-релизе полиции.
"Это неприемлемая атака на все общество. Есть трусливые люди, которые через родственников пытаются добраться до тех, кто борется за безопасность других", — сказал глава шведской полиции Дан Элиассон, слова которого приводятся в сообщении для прессы.
Как сообщили шведские СМИ, в обстрелянном доме проживает один из начальников местной полиции. Следователи не исключают, что нападение направлено не на конкретного полицейского, а на правоохранительные органы в целом.
О задержанных или подозреваемых пока не сообщалось.