Полторак объяснил большие небоевые потери в украинской армии

КИЕВ, 28 окт — РИА Новости. Министр обороны Украины Степан Полторак объяснил небоевые потери в украинской армии болезнями, нарушением мер безопасности и употреблением алкоголя.112 Украина".
"Причины абсолютно разные. Это бывает, когда люди умирают от болезней, бывает, от нарушений мер безопасности. К сожалению, есть случаи, когда личный состав употребляет спиртные напитки", — добавил он.
По словам министра, каждый случай расследуют и принимают меры, чтобы подобное не повторялось. В Полторак даже издал специальный приказ по борьбе со злоупотреблением алкоголем в Вооруженных силах.