Иракские военные нашли тела 50 убитых боевиками ИГ* сослуживцев

БАГДАД, 28 окт — РИА Новости. Иракские военные обнаружили близ города Эль-Хавиджа братскую могилу с телами 50 военнослужащих и сотрудников полиции, убитых террористами группировки ИГ*, сообщило командование армии в заявлении.

Силовики ранее в октябре полностью освободили Эль-Хавиджу от террористов.

"Найдена могила с телами погибших военных и полицейских, ориентировочно с 50 телами людей, казненных боевиками ИГ* в деревне Эль-Бакара в районе Эль-Хавиджи", — сообщило командование.

Отмечается, что найденные тела будут осмотрены, и власти в связи с этим примут полагающиеся по закону меры.

*Террористическая организация, запрещенная в России.