Военный прокурор Украины рассказал о небоевых потерях ВСУ

Военнослужащие вооруженных сил Украины во время военных учений во Львовской области. Архивное фото

Военнослужащие вооруженных сил Украины во время военных учений во Львовской области. Архивное фото

КИЕВ, 28 окт — РИА Новости. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что с 2014 года более 10 тысяч военных погибли и были ранены не из-за боевых действий в Донбассе.

"С 2014 года до сегодняшнего дня в рядах Вооруженных сил Украины и остальных подразделениях, которые защищают страну, погибли 10 тысяч 103 человека в результате безвозвратных и санитарных потерь, то есть не от боевых действий", — заявил Матиос накануне вечером в эфире украинского телеканала ZIK , его слова приводятся на сайте телеканала.

В частности, по его словам, в зоне военной операции небоевые потери составили 3 тысячи 700 человек. Матиос считает причиной таких колоссальных потерь нарушение военными устава и халатное отношение к службе.