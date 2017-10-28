Канада приостановила консультации иракских военных

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Правительство Канады приняло решение приостановить деятельность групп специального назначения по консультированию военных формирований в Ираке, сообщает телеканал CBC.

"Учитывая изменчивую ситуацию, силы специального назначения Канады временно остановили консультативную поддержку некоторых частей иракских вооруженных формирований", — говорится в заявлении директора по стратегическим коммуникациям ВВС Канады Джея Джанзена.

По его словам, власти будут наблюдать за ситуацией в Ираке и возобновят деятельность групп, "когда ситуация станет более ясной".

Силы специального назначения ВС Канады с 2014 года оказывают поддержку и проводят консультации для формирований в Ираке в качестве помощи в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*. Кроме того, канадские ВС осуществляют воздушную разведку и помогают в дозаправке, а также оказывают медицинскую помощь и предоставляют тактические вертолеты.

Конфликт Багдада и Иракского Курдистана обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком. В середине октября иракские силовики начали операцию по восстановлению контроля над территориями страны, занятыми курдскими вооруженными формированиями пешмерга.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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