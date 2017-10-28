В Донецкой области мужчина у кафе подорвал гранату

КИЕВ, 28 окт — РИА Новости. Мужчина подорвал гранату у кафе в Константиновке в Донецкой области, в результате чего два человека получили ранения, сообщается на сайте национальной полиции Украины в субботу.

Согласно информации ведомства, в ночь на субботу в полицию поступило сообщение из больницы о том, что туда поступили два человека с осколочными ранениями. Им была оказана медицинская помощь, угрозы их жизни нет.

По данным полиции, пострадавшие рассказали, что ранения они получили возле кафе.

"Полицейские задержали 33-летнего подозреваемого, который во время ссоры с другими посетителями кафе достал гранату и бросил ее в сторону своих оппонентов. Правоохранители во время осмотра изъяли у мужчины два предмета цилиндрической формы, похожие на взрыватели кустарного изготовления и фрагмент запала от гранаты РГД-5", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".