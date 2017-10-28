Глава Пентагона предостерёг КНДР от использования ядерного оружия

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.Любое использование Северной Кореей ядерного оружия повлечет сокрушительные действия со стороны Соединенных Штатов, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Не совершайте ошибку — любая атака на США или на наших союзников будет разбита. И любое использование ядерного оружия будет встречено массированным военным ответом…", — сказал Мэттис, выступая в Сеуле.

Он подчеркнул, что не может представить ситуации, когда США признают статус КНДР как ядерной державы. Если Пхеньян останется на "пути баллистических ракет и атомных бомб", это только повредит его безопасности, добавил американский министр.

Ранее Конгресс опубликовал доклад, в котором утверждалось, что если КНДР произведет мощный ядерный взрыв вне атмосферы над территорией США, то это может создать электромагнитный импульс, который обесточит континент и в течение года приведет к гибели 90% населения страны. Однако в документе подчеркивается, что поскольку воздействие электромагнитных полей непредсказуемо, Пхеньян вряд ли пойдет на такой риск.

Обострение отношений США и КНДР произошло на фоне совместных учений Вашингтона и Сеула, а также ракетных и ядерных испытаний в Северной Корее. При этом Россия и Китай советуют Соединенным Штатам и Южной Корее воздержаться от учений в регионе, а Пхеньяну — объявить мораторий на пуски ракет и ядерные испытания. Американская сторона проигнорировала это предложение.

Обещания и угрозы

В последние годы Северная Корея активно разрабатывала ядерную программу и регулярно проводила испытания ракет в непосредственной близости от границ соседних государств. Совет Безопасности ООН не один раз собирал экстренное заседание по очередному запуску, однако все призывы международного сообщества остановиться на Пхеньян не действовали.

В августе Северная Корея не исключила удар по американским военным базам в Гуаме, в ответ на это в Вашингтоне пообещали "сделать с КНДР что-то такое, что еще никто никогда не видывал".

Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что Вашингтону стоило давно покончить с "человеком-ракетой", лидером КНДР Ким Чен Ыном. По его словам, этот вопрос должны были решить еще предыдущие американские президенты. Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал эти заявления "сумасшедшим бредом", а самого Трампа — "маразматиком".

Подробнее о ядерной программе КНДР читайте в справке РИА Новости >>