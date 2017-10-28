В НАТО заявили, что не планировали "сорванный" Венгрией саммит с Украиной

БРЮССЕЛЬ, 28 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. Заседание Комиссии Украина – НАТО в декабре проводить не планируется, сообщил РИА Новости представитель альянса, комментируя сообщения о том, что Венгрия заблокировала его проведение.
По его словам, заседания Комиссии Украина – НАТО проводятся регулярно на разных уровнях, последнее состоялось в Киеве в июле.
"Планов провести заседание Комиссии Украина – НАТО в декабре нет", — заявил представитель НАТО.
Ранее сообщалось, что МИД Венгрии Петер Сийярто заявил накануне, что его страна заблокировала заседание комиссии "Украина — Организация Североатлантического договора" в декабре. По его словам, Будапешт готов к консультациям, но не может согласиться с ситуацией, когда, по мнению Сийярто, украинский закон об образовании отбирает предварительно полученные права нацменьшинств. Министр отметил, что пока нет возможности обойти венгерское вето, поэтому созыв комиссии "НАТО — Украина" требует единогласного голосования.