В НАТО заявили, что не планировали "сорванный" Венгрией саммит с Украиной

БРЮССЕЛЬ, 28 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. Заседание Комиссии Украина – НАТО в декабре проводить не планируется, сообщил РИА Новости представитель альянса, комментируя сообщения о том, что Венгрия заблокировала его проведение.

"НАТО привержена нашему тесному сотрудничеству с Украиной", — сказал представитель альянса.

По его словам, заседания Комиссии Украина – НАТО проводятся регулярно на разных уровнях, последнее состоялось в Киеве в июле.

"Планов провести заседание Комиссии Украина – НАТО в декабре нет", — заявил представитель НАТО.

Ранее сообщалось, что МИД Венгрии Петер Сийярто заявил накануне, что его страна заблокировала заседание комиссии "Украина — Организация Североатлантического договора" в декабре. По его словам, Будапешт готов к консультациям, но не может согласиться с ситуацией, когда, по мнению Сийярто, украинский закон об образовании отбирает предварительно полученные права нацменьшинств. Министр отметил, что пока нет возможности обойти венгерское вето, поэтому созыв комиссии "НАТО — Украина" требует единогласного голосования.

В конце сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. По данным СМИ, глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за закона об образовании.