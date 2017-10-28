В Швеции спасли россиянина, пытавшегося доплыть до Испании

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Шведские спасатели обнаружили на маленьком острове россиянина, пропавшего несколько дней назад во время путешествия на лодке. Об этом сообщает канал SVT.

Мужчина 30 с лишним лет в понедельник отправился в путешествие из Стокгольма в Испанию. В среду вечером его родственникам в последний раз удалось связаться с ним. Потеряв с ним контакт, они обратились к спасателям.

В пятницу спасатели обнаружили части лодки и предметы, принадлежащие пропавшему. "Мы нашли подушки, доски и панели. Все говорило о том, что произошла трагедия", — заявил представитель Шведской морской администрации Даниэль Линблад, добавив, что сигналов бедствия мужчина не подавал.

Однако позже в этот же день мужчину обнаружили целым и невредимым на маленьком острове. Он пытался привлечь внимание к себе несколькими способами — размахивал спасательным жилетом и выложил из мха слово Help ("помогите" — ред.). Один из спасателей запечатлел на видео, как вертолет забирает россиянина с острова.

Его доставили в больницу города Линчепинг. Никаких травм у него не обнаружили. Обстоятельства инцидента, закончившегося кораблекрушением, Шведская морская администрация не называет. Линблад, тем не менее, уточнил, что лодка была найдена на некотором расстоянии от того острова, на котором оказался россиянин.