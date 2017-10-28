Волкер в ходе визита на Украину обсудил урегулирование в Донбассе

КИЕВ, 28 окт — РИА Новости. Спецпредставитель госдепа США Курт Волкер в ходе визита в Киев заявил о необходимости поиска путей разрешения конфликта в Донбассе и назвал "шагами вперед" в этом вопросе осуществление контроля безопасности на границе с Россией и по линии соприкосновения, отвод тяжелого вооружения и соблюдение режима тишины, сообщила пресс-служба Верховной Рады по итогам встречи Волкера со спикером Андреем Парубием.

"По убеждению К.Волкера, осуществление контроля безопасности на границе с Россией и по линии соприкосновения, отвод тяжелого вооружения в хранилища и соблюдение режима тишины стало бы шагом вперед", — говорится в сообщении пресс-службы на сайте Рады.

Также сообщается, что участники встречи обсудили ряд вопросов по ситуации на Востоке Украины, "возможность и аспекты применения сил миротворческого контингента ООН и осуществление мероприятий миротворческой миссии, вопросы законодательного обеспечения реформ в Украине".

На встрече Волкер подчеркнул, что необходимо усиливать изменения в различных отраслях экономики Украины: улучшать бизнес-климат, привлекать внешние инвестиции, привлекать иностранный капитал, создавать новые рабочие места и бороться с коррупцией, сообщает Рада.

Волкер в пятницу прибыл в Киев, где накануне вечером провел встречу с главой парламента и президентом Украины. По данным пресс-службы украинского президента, Петр Порошенко и Волкер "скоординировали дальнейшие шаги по укреплению международного присутствия на Донбассе, как в рамках усилий в Нормандском формате, так и на международных площадках, прежде всего в Совете Безопасности ООН".