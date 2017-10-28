Вице-президент Испании будет выполнять функции главы Каталонии

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (261)

Члены каталонского правительства, депутаты, мэры городов, выступающие за независимость, поют каталонский гимн в парламенте Каталонии, после того, как парламент проголосовал за провозглашение независимости Испании в Барселоне, Испания. 27 октября 2017 года

Члены каталонского правительства, депутаты, мэры городов, выступающие за независимость, поют каталонский гимн в парламенте Каталонии, после того, как парламент проголосовал за провозглашение независимости Испании в Барселоне, Испания. 27 октября 2017 года

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Вице-президент Испании Сорайя Сантос де Сантамария будет выполнять функции главы женералитета (правительства) Каталонии вместо Карлеса Пучдемона, сообщается в официальном документе в государственной газете страны.

В заявлении говорится, что премьер-министр страны Мариано Рахой берет на себя функции главы женералитета, но "делегирует" свои полномочия Сантамарии.

"Председатель правительства страны принимает функции и полномочия, которые соответствуют (функциям — ред.) главы женералитета", — сообщается в заявлении. Отмечается, что "председатель правительства… делегирует функции… вице-президенту государства".

Отмечается также, что Совет министров берет на себя полномочия Совета правительства Каталонии.

Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

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