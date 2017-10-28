Министра культуры Киргизии уволили после скандала с захоронением мумии

БИШКЕК, 28 окт – РИА Новости. Министр культуры, информации и туризма Киргизии Тугелбай Казаков отправлен в отставку после скандала с захоронением мумии "Баткенской девы", хранившейся в историческом музее республики с 1956 года, соответствующий указ в субботу подписал президент Алмазбек Атамбаев.
В середине октября в Киргизии разразился громкий скандал вокруг решения министерства культуры о захоронении хранившейся в государственном историческом музее мумии, обнаруженной в 1956 при раскопках в местности Карамык Баткенской области на юге республики советскими учеными-археологами. Научная экспедиция, в состав которой входили ленинградские и киргизские ученые, обнаружила арчевый гроб с хорошо сохранившимся мумифицированным телом молодой женщины, жившей предположительно в I-V веке нашей эры. В захоронении также были обнаружены предметы быта и украшения той эпохи. Мумия, получившая название "Баткенская дева", была передана на хранение в музей республики
13 октября, несмотря на возражения ученых страны, мумия была перевезена на юг республики и захоронена в Баткенской области с соблюдением мусульманских традиций. В министерстве культуры объяснили, что причиной решения стало плохое состояние экспоната и отсутствие у республики возможности проведения его исследований. Позже президент Алмазбек Атамбаев заявил, отвечая на вопросы журналистов, что считает "большой ошибкой" данное решение министерства.