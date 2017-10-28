В ДНР заявили о гибели мирного жителя в результате обстрелов силовиков

ДОНЕЦК, 28 окт — РИА Новости. Украинские силовики более 50 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, в результате обстрелов погиб один мирный житель, заявил журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Как заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ выпустили по территории самопровозглашенной республики более тысячи различных боеприпасов за сутки.
"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 1080 единиц", — сказал представитель СЦКК.
В СЦКК добавили, что украинские силовики обстреливали Мариупольское, Донецкое и Горловское направления, при этом применяя минометы, гранатометы и стрелковое оружие.