В ДНР заявили о гибели мирного жителя в результате обстрелов силовиков

ДОНЕЦК, 28 окт — РИА Новости. Украинские силовики более 50 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, в результате обстрелов погиб один мирный житель, заявил журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки ВС Украины 51 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 18 населённых пунктов республики, по которым применялись: артиллерия, минометы, танки, вооружение БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие. В результате минометного обстрела со стороны ВСУ по Трудовские (окраины Донецка — ред.) погиб Котов Евгений Михайлович, 1992 г.р.", — сказал представитель ведомства.

Как заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ выпустили по территории самопровозглашенной республики более тысячи различных боеприпасов за сутки.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 1080 единиц", — сказал представитель СЦКК.

В СЦКК добавили, что украинские силовики обстреливали Мариупольское, Донецкое и Горловское направления, при этом применяя минометы, гранатометы и стрелковое оружие.