Венгрия заблокировала проведение саммита Украина — НАТО

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Венгрия заблокировала созыв саммита Украина — НАТО, который должен был пройти в декабре. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД республики.

Как заявил глава ведомства Петер Сийярто, Будапешт не согласен с принятием Киевом закона об образовании, который ущемляет права национальных меньшинств.

Сийярто отметил что после принятия Радой проекта об обучении на украинском языке Венгрия пообещала использовать все дипломатические инструменты, чтобы Украина отменила закон, "жестоко калечащий" права нацменьшинств. Министр также напомнил, что на повестке Рады находятся законопроекты о языке и гражданстве, которые могут "угрожать закарпатской венгерской общине".

Сийярто подчеркнул, что обойти венгерское вето нельзя, поскольку для созыва саммита необходимо единогласное решение государств-участников.

Закон об образовании

В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В соответствии с новым законом, с 1 сентября 2018 года учиться на этих языках можно будет в детском саду и начальной школе, параллельно изучая государственный язык.

С пятого класса языки нацменьшинств можно будет изучать только как отдельную дисциплину. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным. Такой сценарий предусмотрен для всех школ, в том числе тех, где преподают исключительно на русском.

В правительствах ряда стран, включая Венгрию, Румынию и Молдавию выразили возмущение из-за этого нововведения. В Будапеште, в частности, выразили надежду на то, что Киев отложит вступление закона в силу.