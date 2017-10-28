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Южная Осетия заявила о готовности признать независимость Каталонии

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (260)
10:1728.10.2017
(обновлено: 10:18 28.10.2017)
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© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкУчастники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Южная Осетия готова рассмотреть вопрос о признании независимости Каталонии, заявил РИА Новости глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев.

Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© AP Photo / Emilio Morenatti
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По его словам, в Южной Осетии внимательно следят за процессами, которые происходят в Каталонии.

"Я сам только что вернулся из Барселоны, где мы открыли офис нашего представительства. Руководство Южной Осетии рассмотрит вопрос о признании независимости Каталонии, если будет получено соответствующее обращение из Каталонии", — сказал Медоев.

Подробнее о попытках Каталонии получить независимость читайте в справке РИА Новости >>

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© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкКаталонский парламент 27 октября 70 голосами "за" поддержал резолюцию о независимости региона.Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
Каталонский парламент 27 октября 70 голосами "за" поддержал резолюцию о независимости региона.
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкДокумент, принятый парламентом региона, провозгласил, что Каталония "превращается в независимое государство в форме республики".Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Документ, принятый парламентом региона, провозгласил, что Каталония "превращается в независимое государство в форме республики".
© РИА Новости / Елена ШестернинаГолосование было секретным, каждый парламентарий опускал в урну листок с написанным на нем решением.Люди на акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© РИА Новости / Елена Шестернина
Голосование было секретным, каждый парламентарий опускал в урну листок с написанным на нем решением.
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкВ голосовании приняли участие 82 парламентария. Десять отдали свои голоса против независимости, еще двое воздержались, бросив в урну пустые листки бумаги.Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
В голосовании приняли участие 82 парламентария. Десять отдали свои голоса против независимости, еще двое воздержались, бросив в урну пустые листки бумаги.
© REUTERS / Yves HermanСпустя час после этого голосования сенат Испании принял решение о применении 155-ой статьи конституции, по которой прямое управление Каталонией передается центральным властям.Люди у здания парламента Каталонии в Барселоне, Испания. 27 октября 2017
© REUTERS / Yves Herman
Спустя час после этого голосования сенат Испании принял решение о применении 155-ой статьи конституции, по которой прямое управление Каталонией передается центральным властям.
© РИА Новости / Елена ШестернинаПерейти в фотобанкК этому времени к зданию парламента Каталонии пришли десятки тысяч человек, чтобы поддержать свои власти, заявившие о независимости региона.Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© РИА Новости / Елена Шестернина
Перейти в фотобанк
К этому времени к зданию парламента Каталонии пришли десятки тысяч человек, чтобы поддержать свои власти, заявившие о независимости региона.
© РИА Новости / Елена ШестернинаПерейти в фотобанкАкция на улицах, прилегающих к парку Сьютаделья, на территории которого расположен парламент, началась, за несколько часов до начала голосования.Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости
© РИА Новости / Елена Шестернина
Перейти в фотобанк
Акция на улицах, прилегающих к парку Сьютаделья, на территории которого расположен парламент, началась, за несколько часов до начала голосования.
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкЛюди, собравшиеся в центре Барселоны, могли наблюдать за происходящим в зале заседаний парламента на большом экране, установленном на улице.Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
Люди, собравшиеся в центре Барселоны, могли наблюдать за происходящим в зале заседаний парламента на большом экране, установленном на улице.
© РИА Новости / Антон БойковПерейти в фотобанкГлава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон после объявления результатов голосования о независимости региона от Испании.Карлес Пучдемон на заседании парламента Каталонии, на котором депутаты проголосовали за независимость от Испании. 27 октября 2017
© РИА Новости / Антон Бойков
Перейти в фотобанк
Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон после объявления результатов голосования о независимости региона от Испании.
© REUTERS / Albert GeaЧлены каталонского правительства, депутаты и мэры городов, выступающие за независимость от Испании, поют каталонский гимн в здании парламента.Члены каталонского правительства, депутаты, мэры городов, выступающие за независимость, поют каталонский гимн в парламенте Каталонии, после того, как парламент проголосовал за провозглашение независимости Испании в Барселоне, Испания. 27 октября 2017 года
© REUTERS / Albert Gea
Члены каталонского правительства, депутаты и мэры городов, выступающие за независимость от Испании, поют каталонский гимн в здании парламента.
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкКаталонская резолюция о независимости состоит из 17 пунктов, которые описывают новые правоотношения с Испанией, в том числе введение двойного гражданства и распределение активов между Каталонией и Испанией.Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
Каталонская резолюция о независимости состоит из 17 пунктов, которые описывают новые правоотношения с Испанией, в том числе введение двойного гражданства и распределение активов между Каталонией и Испанией.
© AP Photo / Emilio MorenattiПредседатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что проведенное в Каталонии голосование о независимости автономии ничего не меняет в позиции Евросоюза, который намерен вести диалог только с Испанией.Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© AP Photo / Emilio Morenatti
Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что проведенное в Каталонии голосование о независимости автономии ничего не меняет в позиции Евросоюза, который намерен вести диалог только с Испанией.
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкЧтобы обсудить итоги голосования в парламенте Каталонии Совет министров Испании соберется на экстренное заседание.Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
Чтобы обсудить итоги голосования в парламенте Каталонии Совет министров Испании соберется на экстренное заседание.
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкУчастники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости.Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости.
© REUTERS / Susana VeraПремьер-министр Испании Мариано Рахой назвал решение парламента Каталонии преступным деянием. "Мы не готовы к тому, что есть люди, которые хотят ликвидировать нашу конституцию. Государство отреагирует", — добавил премьер.Премьер-министр Испании Мариано Рахой после пленарного заседания парламента Испании. 27 октября 2017
© REUTERS / Susana Vera
Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал решение парламента Каталонии преступным деянием. "Мы не готовы к тому, что есть люди, которые хотят ликвидировать нашу конституцию. Государство отреагирует", — добавил премьер.
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