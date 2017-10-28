Южная Осетия заявила о готовности признать независимость Каталонии

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (260)

Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017

Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Южная Осетия готова рассмотреть вопрос о признании независимости Каталонии, заявил РИА Новости глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев.

По его словам, в Южной Осетии внимательно следят за процессами, которые происходят в Каталонии.

"Я сам только что вернулся из Барселоны, где мы открыли офис нашего представительства. Руководство Южной Осетии рассмотрит вопрос о признании независимости Каталонии, если будет получено соответствующее обращение из Каталонии", — сказал Медоев.

Подробнее о попытках Каталонии получить независимость читайте в справке РИА Новости >>