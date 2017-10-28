Пострадавший от взрыва депутат Рады Мосийчук рассказал о самочувствии

КИЕВ, 28 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, пострадавший в результате взрыва в Киеве, остается в больнице, из его ноги еще не достали пять осколков.

"Ночь пережил с огромными болями в спине, руке и ноге. Больше всего донимает почти онемелая нога, в которой сидит еще пять осколков. Спасибо всем, кто меня поддерживает", — написал депутат в субботу утром на своей странице в Facebook

По данным МВД Украины, в среду вечером в результате взрыва на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве погибли два человека – проходивший мимо бывший сотрудник МВД Украины Михаил Мормиль и старший сержант полиции Руслан Кушнир, последний охранял депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука. Также пострадали четыре человека, среди которых сам депутат Мосийчук, а также известный украинский политолог Виталий Бала.

Возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт". Правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего, среди которых покушение на Мосийчука. По данным МВД, злоумышленники дистанционно включили взрывное устройство, установленное на припаркованном возле места взрыва мотороллере.