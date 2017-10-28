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Издание Free Beacon отрицает причастность к досье о связях Трампа с Россией

09:5628.10.2017
(обновлено: 09:57 28.10.2017)
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© AP Photo / Mark LennihanМужчина у киоска печатных изданий в Нью-Йорке, США. Архивное фотоМужчина у киоска печатных изданий в Нью-Йорке, США. Архивное фото
© AP Photo / Mark Lennihan

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Издание Washington Free Beacon признало, что в ходе предвыборной кампании в США в 2016 году наняло фирму Fusion GPS для проведения расследования в отношении "многих кандидатов" от республиканской партии, а также экс-кандидата от демократов Хиллари Клинтон, но издание отрицает причастность к скандальному досье на президента Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в штате Алабама, который проходит в поддержку кандидата от республиканцев в сенат. 22 сентября 2017
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Трамп заявил, что Россия не помогала ему победить на выборах
Ранее газета New York Times сообщила, что издание Washington Free Beacon первым наняло фирму Fusion GPS для проведения расследования в отношении Трампа.

"В ходе избирательного цикла 2016 года мы наняли Fusion GPS для проведения исследования в отношении многих кандидатов на выдвижение в президенты от Республиканской партии, также как мы нанимали и другие фирмы для помощи в нашем исследовании в отношении Хиллари Клинтон", — сообщается в заявлении издания.

Тем не менее, Free Beacon отмечает, что все предоставленные компанией данные основаны на открытых источниках и не появляются в досье.

"Free Beacon ничего не знало или не имело никакой связи с досье (составителя Кристофера — ред.) Стила, не платило за досье", — отмечается в заявлении. Также подчеркивается, что издание не было в курсе отношений между Fusion GPS и кампанией Клинтон.

Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Издание заявило, что не извиняется за "свои методы" и придерживается своей журналистской работы.

Ранее сообщалось, что кампания экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и национальный комитет Демократической партии помогли финансировать исследование, которое привело к скандальному досье на Трампа. Сам Трамп в интервью телеканалу Fox Business заявил, что штаб Клинтон заплатил шесть миллионов долларов за досье, которое он назвал полностью сфабрикованным.

Газета New York Times ранее писала, что сторонники Демократической партии и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости.

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
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В июне 2016 года Симпсон нанял бывшего британского агента МИ-6 Кристофера Стила. В анонимном документе утверждается, что "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о Трампе. Документ был опубликован ресурсом BuzzFeed. Досье вызвало противоречивую реакцию. Опубликовавший досье сайт отмежевался от его содержания, а Белый дом категорически опроверг утверждения авторов.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

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