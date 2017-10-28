Издание Free Beacon отрицает причастность к досье о связях Трампа с Россией

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Издание Washington Free Beacon признало, что в ходе предвыборной кампании в США в 2016 году наняло фирму Fusion GPS для проведения расследования в отношении "многих кандидатов" от республиканской партии, а также экс-кандидата от демократов Хиллари Клинтон, но издание отрицает причастность к скандальному досье на президента Дональда Трампа.

Ранее газета New York Times сообщила, что издание Washington Free Beacon первым наняло фирму Fusion GPS для проведения расследования в отношении Трампа.

"В ходе избирательного цикла 2016 года мы наняли Fusion GPS для проведения исследования в отношении многих кандидатов на выдвижение в президенты от Республиканской партии, также как мы нанимали и другие фирмы для помощи в нашем исследовании в отношении Хиллари Клинтон", — сообщается в заявлении издания.

Тем не менее, Free Beacon отмечает, что все предоставленные компанией данные основаны на открытых источниках и не появляются в досье.

"Free Beacon ничего не знало или не имело никакой связи с досье (составителя Кристофера — ред.) Стила, не платило за досье", — отмечается в заявлении. Также подчеркивается, что издание не было в курсе отношений между Fusion GPS и кампанией Клинтон.

Издание заявило, что не извиняется за "свои методы" и придерживается своей журналистской работы.

Ранее сообщалось, что кампания экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и национальный комитет Демократической партии помогли финансировать исследование, которое привело к скандальному досье на Трампа. Сам Трамп в интервью телеканалу Fox Business заявил, что штаб Клинтон заплатил шесть миллионов долларов за досье, которое он назвал полностью сфабрикованным.

Газета New York Times ранее писала, что сторонники Демократической партии и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости.

В июне 2016 года Симпсон нанял бывшего британского агента МИ-6 Кристофера Стила. В анонимном документе утверждается, что "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о Трампе. Документ был опубликован ресурсом BuzzFeed. Досье вызвало противоречивую реакцию. Опубликовавший досье сайт отмежевался от его содержания, а Белый дом категорически опроверг утверждения авторов.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".