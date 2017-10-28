Порошенко обсудил с Волкером ситуацию на Донбассе‍

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Украинский президент Пётр Порошенко обсудил ситуацию на Донбассе со спецпредставителем Госдепа по вопросам Украины Куртом Волкером.

"Стороны скоординировали дальнейшие шаги по укреплению международного присутствия на Донбассе, как в рамках усилий в Нормандском формате, так и на международных площадках, прежде всего в Совете Безопасности ООН", — говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Отмечается, что украинский лидер и американский спецпредставитель подчеркнули принципиальную важность обеспечения надлежащего выполнения Минских договоренностей.

Волкер также прокомментировал принятие закона "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". По его словам, это решение подтверждает "настоящую преданность украинской стороны мирному урегулированию".

Американский дипломат прибыл в Киев в пятницу. Он уже встретился со спикером Верховной рады Андреем Парубием. Украинский парламентарий предложил расширит антироссийские санкции на энергетический сектор и сообщил, что Киев ждет решения Вашингтона о представлении стране оборонного летального оружия.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.