Новые санкции США: борьба с российской "оборонкой" во имя прав человека

ВАШИНГТОН, 28 окт – РИА Новости. Госдепартамент США в пятницу опубликовал список российских организаций и компаний, сотрудничество с которыми может быть чревато введением американских санкций.

Как и сообщало накануне издание New York Times, в список вошли спецслужбы РФ (ФСБ, СВР, ГРУ) и 33 предприятия, концерна и организации оборонно-промышленного комплекса, включая "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Калашников", "Ростех", "МиГ", "Сухой", "Туполев". Все они уже находятся под санкциями США, но теперь угроза их введения нависла над контрагентами российских предприятий.

В госдепартаменте уточнили, что под санкции могут попасть сделки по продаже третьим странам российского "высокотехнологичного оружия", но заверили, что эти меры не являются "средством конкуренции" с Россией на рынке вооружений. Однако в Москве уже прямо связали новый шаг США с боязнью поставок таких российских систем, как С-400, традиционным союзникам Вашингтона.

Публикация списка последовала в рамках принятого в США летом закона "О противодействии противникам Америки через санкции", который нацелен против России, Ирана и КНДР. Ограничительные меры могут быть введены в конце января 2018 года.

Мотивы и цели

Новые ограничительные меры станут продолжением санкционной политики США против России, жертвой которой ранее был выбран топливно-энергетический комплекс страны. Тогда санкции были введены на фоне активизации усилий США по выходу на энергетический рынок Европы, где Россия сейчас занимает лидирующие позиции.

На специальном брифинге в пятницу высокопоставленный представитель госдепартамента США, который просил журналистов не называть его имя, напомнил о причинах принятия закона, который предусматривает новые санкции против РФ. По его словам, это делается по трем причинам: из-за "злонамеренной деятельности" России на востоке Украины, "кибератак" на США и нарушения прав человека в самой России.

Однако прямого отношения сами санкции ни к одной из этих областей иметь не будут.

"Этот раздел закона затрагивает существенные транзакции с лицами в оборонном и разведывательном секторе правительства РФ, что может включать и продажи высокотехнологичного оружия по всему миру", — заявил представитель ведомства.

При этом он отметил, что США будут выборочно применять санкции против третьих стран и компаний, сотрудничающих с российскими компаниями из санкционного списка, изучая "неизбежность последствий при принятии решений в каждом конкретном случае". Так же выборочно будет оцениваться "существенность" транзакций.

Список же российских компаний, за связи с которыми предусмотрены санкции, может быть расширен при необходимости, подчеркнул дипломат. Тем самым администрация США, как и всегда, оставляет за собой право и возможность применять карательные меры по своему усмотрению в зависимости от собственных интересов на конкретный момент.

Журналисты поинтересовались, не являются ли санкции попыткой США "заменить" российское оружие и оборудование на американское у партнеров по НАТО, которые еще используют подобное вооружение.

"Мы не рассматриваем это санкционное законодательство как какой-то инструмент конкуренции. Это не намерение конгресса и, конечно, не намерение администрации при его выполнении", — заявил чиновник госдепа.

Общий объем российского экспорта вооружений в 2016 году составил около 15 миллиардов долларов. По этому показателю Россия занимает второе место в мире после США.

Ответ Москвы

Комментируя обнародованный список, замглавы МИД РФ Сергей Рябков констатировал, что США, формируя такие списки против РФ, фактически берут в заложники международные бизнес-структуры и компании из третьих стран.

"Эта политика не может быть оценена по-другому, кроме как захват американской стороной в политические заложники международных бизнес-структур и компаний из других стран", — сказал Рябков.

"Американские законодатели нагромоздили ворох препятствий для работы, созидательной работы, эффективной экономической работы не просто в двустороннем российско-американском формате, но и применительно к более широким и, по большому счету, не относящимся никоим образом к США и интересам США задачам", — пояснил российский дипломат. По его словам, в Вашингтоне сохраняется "прежний, деструктивный разрушительный настрой" на двусторонние отношения.

В российском парламенте также негативно прокомментировали новые меры США и указали на возможные последствия таких решений.

"Вводя санкции против наших военных предприятий, США хотят сохранить свои рынки оружия. Сильно напуганы возможностью поставок С-400 их союзникам", — написал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Ранее сообщалось о планах поставки систем С-400 Турции и Саудовской Аравии, которые традиционно закупают оружие у США.

Сенатор отметил, что в случае с Россией санкции США являются не столько политическим оружием, так как оно не работает, сколько средством конкурентной борьбы и актом экономической войны.

С ним согласен и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"США по-прежнему продолжают линию сдерживания России, используя политические рычаги для продвижения своих рыночных интересов в различных отраслях. Повлияет ли это на российско-американские отношения? Конечно, не улучшит, это факт", — заявил Слуцкий журналистам в пятницу.

Парламентарий подчеркнул, что уровень взаимного диалога между странами "сейчас гораздо ниже, чем в годы "холодной войны", а действия американской администрации лишь усугубляют ситуацию". "Нанесет ли вред российским оборонным предприятиям? Надеюсь, что незначительный. В России последовательно проводится курс на импортозамещение и поиск надежных партнеров, которые могут проводить собственную политику без оглядки на Вашингтон", — заключил он.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в свою очередь высказал мнение, что от возможных новых антироссийских санкций пострадает взаимодействие России с США по Сирии. "Думаю, будет еще меньше конструктива во взаимодействии по борьбе с терроризмом в Сирии", — цитирует сенатора его пресс-служба.

Кроме того, стало известно о возможных ответных мерах Москвы. Так, комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета может рассмотреть в ноябре концепцию законопроекта, вводящего ответственность физических и юридических лиц РФ за нежелательное деловое сотрудничество с западным структурами и организациями, причастными к антироссийским санкциям и проводящим в отношении России "явно недружественную политику".

По словам главы комиссии Андрея Климова, определять перечень этих структур должно правительство РФ, а ответственность за сотрудничество с этими организациями необходимо пописать в других законах и нормативных актах.

Санкционный список

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал принятый конгрессом законопроект "О противодействии противникам Америки через санкции" против России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, предусматривал, что к 1 октября администрация США должна будет предоставить перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции.

Согласно "руководству по применению санкций" госдепартамента, по истечении установленного законом 180-дневного срока, то есть к концу января 2018 года, администрация США получит возможность применять экстерриториальные американские санкции в отношении юридических и физических лиц в том числе и из третьих стран, которые сотрудничают с российскими организациями, включенными в упомянутые списки.

Список включает такие организации, как ФСБ, СВР, ГРУ. Также в списке, согласно публикации, 33 предприятия, концерна и организации, включая "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Калашников", "Ростех", "МИГ", "Сухой", "Туполев".

СВ перечень вошли АНО "ПО КСИ" (производство микроэлектроники), Специальный технологический центр, компания "Цифровое оружие и защита" (ЦОР), "Адмиралтейские верфи", "Алмаз-Антей", Долгопрудненское научно-производственное предприятие, Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады", АО "Ижевский механический завод", машиностроительный завод имени М. И. Калинина, Конструкторское бюро приборостроения, АО корпорация "Тактическое ракетное вооружение", ООО "Молот-Оружие", Мытищинский машиностроительный завод, ОКБ "Новатор", НПО "Высокоточные комплексы", НПО "Сплав", "Оборонпром", концерн "Радиоэлектронные технологии", ОАО "Концерн "Радиотехнические и Информационные системы", корпорация "Уралвагонзавод".

В перечень предприятий также вошли АО "Вертолеты России", концерн "Созвездие", АО НПО "Базальт", научно-исследовательский институт приборостроения имени В. В. Тихомирова, Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная приборостроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация.

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