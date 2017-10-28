CNN: спецпрокурор США по "российскому делу" выдвинул первые обвинения‍

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Спецпрокурор по делу о "российском вмешательстве" в президентские выборы в США и якобы связях предвыборной кампании Дональда Трампа с Москвой Роберт Мюллер сделал первые обвинения против одного или нескольких неназванных фигурантов, детали могут обнародовать в начале следующей недели, передает телеканал CNN.

Телеканал сообщает, что обвинения уже выдвинули, но детали еще не известны. Министерство юстиции США может опубликовать их уже в начале следующей недели.

"Мы не знаем, против кого, а также обвинения какого рода", — заявил ведущий телеканала, отметив, что о подробностях сообщат в понедельник или в предстоящие выходные. Также неизвестно, против какого числа лиц были выдвинуты обвинения.

Комментаторы телеканала подчеркнули, что обвинения могут иметь отношение к финансовым преступлениям, раскрытым в ходе расследования Мюллера, но не касаться непосредственно "сговора" штаба Трампа с Россией.

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Среди фигурантов расследования находятся зять и сын президента США, а также Пол Манафорт, руководивший предвыборной кампанией Трампа.

Расследование якобы "вмешательства Москвы в американские выборы", а также вменяемые Трампу "связи с Россией" расследуются в ФБР и в Конгрессе. Спецпрокурором по "российскому делу" назначили бывшего руководителя ФБР Роберта Мюллера. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". При этом "связи Трампа с Москвой" опровергаются и в самом Белом Доме.