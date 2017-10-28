Глава МИД Украины заявил, что в стране не преследуют журналистов

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил в интервью немецкому таблоиду Bild, что на Украине не преследуют журналистов.

Ранее представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал власти Украины положить конец безнаказанности за совершенные против журналистов преступления.

"Нет систематических злоупотреблений полномочиями в отношении журналистов со стороны органов государственной безопасности. Это абсолютная ерунда", — сказал глава МИД, отвечая на вопрос о свободе прессы на Украине.

Климкин также заявил, что бывают такие случаи, как "убийство известного журналиста Павла Шеремета". "Это нужно прояснить", — добавил он.

Глава МИД Украины отметил, что в стране есть другая, "структурная" проблема со СМИ — "есть множество СМИ, которые принадлежат частным предпринимателям — олигархам". "Это мы должны изменить, чтобы действительно улучшить свободу прессы", — считает он.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".

В начале августа этого года Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Житомире украинского журналиста Василия Муравицкого, которого обвиняют в государственной измене за свои публикации в СМИ. Сам Муравицкий заявил, что дело против него политическое, в такой ситуации может оказаться любой журналист на Украине и любой гражданин. МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.

Счет таким случаям на Украине идет на десятки: к последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве. Гужва считает дело против него спланированной провокацией.