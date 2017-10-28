Глава МИД Украины заявил, что в стране не преследуют журналистов

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил в интервью немецкому таблоиду Bild, что на Украине не преследуют журналистов.
"Нет систематических злоупотреблений полномочиями в отношении журналистов со стороны органов государственной безопасности. Это абсолютная ерунда", — сказал глава МИД, отвечая на вопрос о свободе прессы на Украине.
Климкин также заявил, что бывают такие случаи, как "убийство известного журналиста Павла Шеремета". "Это нужно прояснить", — добавил он.
Глава МИД Украины отметил, что в стране есть другая, "структурная" проблема со СМИ — "есть множество СМИ, которые принадлежат частным предпринимателям — олигархам". "Это мы должны изменить, чтобы действительно улучшить свободу прессы", — считает он.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
Счет таким случаям на Украине идет на десятки: к последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве. Гужва считает дело против него спланированной провокацией.