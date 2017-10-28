США призвали поддержать "Группу Лимы" по урегулированию в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости. Вашингтон приветствует деятельность "Группы Лимы" по урегулированию ситуации в Венесуэле и призывает другие страны поддержать ее усилия, сообщила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт в пятницу.

"США приветствуют лидерство "Группы Лимы" в отношении разрешения ухудшающейся ситуации в Венесуэле… Мы призываем международное сообщество присоединиться к усилиям "Группы Лима" и Соединенным Штатам в противостоянии авторитарным действиям режима (президента Венесуэлы Николаса) Мадуро, которые привели к ухудшению политической, экономической ситуации и социальному кризису в стране и среди народа Венесуэлы", — говорится в поступившем РИА Новости заявлении представителя ведомства.

В сообщении отмечается, что Вашингтон поддерживает оглашенные итоги состоявшегося в пятницу в Торонто заседания так называемой "Группы Лимы", которую представили министры иностранных дел Аргентины, Бразилии, Канады, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Гондураса, Мексики, Панамы, Парагвая и Перу.

Сообщалось, что 12 стран Америки потребовали от Венесуэлы пересмотра избирательной системы страны, немедленного освобождения политических заключенных и прекращения практики лишения лидеров оппозиции политических прав. Министры из 12 стран Америки заявили о поддержке национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы, фактически лишенной властью ее полномочий, и намерении не признавать решений созванного по инициативе Мадуро национального учредительного собрания.

"Группа Лимы" обратилась к ООН и ее генеральному секретарю с просьбой принять участие в разрешении кризиса, переживаемого Венесуэлой, и проблемы продолжающихся нарушений прав человека в этой стране.