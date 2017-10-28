В США узнали, как КНДР может уничтожить почти все население страны

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Один электромагнитный импульс, вызванный ядерным взрывом, может привести к гибели 90% населения США, сообщает портал Business Insider со ссылкой на доклад для конгресса.

Как отмечается, атомная бомба создает электромагнитный импульс, который выводит из строя электронику. Сильный ядерный взрыв вне атмосферы над территорией США может обесточить целый континент и привести к авиакатастрофам.

"Северной Корее не нужны межконтинентальные баллистические ракеты, чтобы представлять угрозу. Пхеньян может воспользоваться своими ракетами-носителями, чтобы вывести над Южным полярным регионом ядерное оружие и взорвать его над Соединенными Штатами. Это приведет к высокочастотному электромагнитному импульсу. В результате электроэнергетическая система отключится на неопределенный период, что в течение года приведет к гибели до 90% населения США", — заявили авторы доклада.

Однако, как сообщает издание, мысль о том, что КНДР может использовать атаку электромагнитным импульсом, — нелепа. Центр технической информации Пентагона в 2008 году заключил, что электромагнитный импульс "не сможет даже заглушить автомобиль более трех раз из 37".

Кроме того, для создания сильного электромагнитного импульса потребуется нечто большее, чем один ядерный взрыв. И поскольку воздействие электромагнитных полей непредсказуемо, КНДР вряд ли пойдет на такой риск и скорее просто ударит по какому-нибудь американскому городу.

Противостояние Пхеньяна и Вашингтона усилилось после военных учений США и Южной Кореи по отработке удара по КНДР в случае войны. Северная Корея опасается американской угрозы и увеличивает ядерный и ракетный потенциал.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

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