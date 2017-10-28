Антонов: Россия находится в "постоянном ожидании" негативных шагов от США

НЬЮ-ЙОРК, 28 окт — РИА Новости. Москва находится "в постоянном ожидании" негативных шагов со стороны США, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
Позже газета New York Times сообщила, что в список госдепа вошли ФСБ, СВР, ГРУ. Также он включает 33 предприятия, концерна и организации, в том числе "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Калашников", "Ростех", "МИГ", "Сухой", "Туполев". Комментируя эту информацию замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что указанные в списке российские организации уже находятся под санкциями и научились работать в этих условиях.
"Речь идет об одном: о необходимости выправления этих отношений. И, тем не менее, каждый день мы в ожидании возможных негативных шагов к нашей стране", — сказал Антонов журналистам в рамках молодежного форума в Нью-Йорке.