"Лаборатория Касперского" не планирует продавать продукты правительству США

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" не планирует продавать свои продукты правительству США, заявил в интервью агентству Рейтер вице-президент компании по связям с государственными органами Антон Шингарев.
"В наши дни практически невозможно продавать правительству США, и у нас нет планов это делать", — сказал Шингарев.
Глава компании Евгений Касперский добавил, что потеря продаж в США будет "менее 10%". "Это из-за этой информационной войны против нашей компании, это главная причина", — отметил он.
Ранее газеты New York Times и Washington Post со ссылкой на источники писали, что запрет на использование продуктов "Лаборатория Касперского" основывался на информации, которую спецслужбы США получили от израильских коллег. По их утверждению, в 2015 году израильские спецслужбы обнаружили на компьютерах компании некие хакерские инструменты, предположительно, похищенные российскими правительственными службами у Агентства национальной безопасности США.
АНБ и Белый дом, а также посольство Израиля отказались комментировать статьи. Доказательств причастности хакеров или государственных учреждений из России к взлому каких-либо компьютеров газеты не предоставили.