Коалиция США готовит наступление на город, где находится руководство ИГ*

ВАШИНГТОН, 28 окт – РИА Новости. Коалиция во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство"* готовит наступление на сирийский город Абу-Камаль в провинции Дейр-эз-Зор, где, предположительно, находится руководство ИГ*, сообщил РИА Новости официальный представитель коалиции полковник Райан Диллон.

"Мы должны закрепить успехи, достигнутые "Сирийскими демократическими силами" на нефтяных месторождениях Омара (в провинции Дейр-эз-Зор — ред.) и продолжать зачищать районы, которые по-прежнему являются территорией ИГ*… А затем готовиться к наступлению на Абу-Камаль, где, как мы считаем, сейчас находится основная часть руководства ИГ*", — сказал Диллон.

По его словам, после взятия Мосула в Ираке и Ракки в Сирии Абу-Камаль остается самым главным оплотом террористов.

В то же время представитель коалиции затруднился сказать, сколько времени может занять полный разгром ИГ*. Он привел пример с одной стороны долгой операции по освобождению Мосула в Ираке, а с другой — операции по освобождению Тель-Афара и Ховиджи, которые прошли быстрее запланированного.

"Идея халифата больше не реальна… Они (боевики ИГ* – ред.) признают это, осознают это, они уходят и сдаются", — заключил Диллон.

"Сирийские демократические силы" — вооруженные формирования курдов и арабов, которые не подчиняются властям Сирии и действуют при поддержке США.

Группировка ИГ* в 2014 году захватила значительные районы в Сирии и Ираке. Коалиция во главе с США начала против нее боевые действия, однако в Сирии она действует без согласия властей страны. Россия проводит операцию против ИГ* в Сирии с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.

* Запрещенная в России террористическая организация

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