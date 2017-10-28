Касперский опроверг связи компании с разведслужбами

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский заявил в интервью агентству Рейтер, что компания "не сделала ничего плохого" и не имеет "неправильных" связей с разведслужбами.
"Мы не сделали ничего плохого", — сказал Касперский.
"У нас ноль неправильных связей, контактов и содействия разведслужбам. Ноль", — добавил он. Касперский отметил, что взаимодействие компании с правоохранительными органами в России и других странах "ограничивалось расследованием киберпреступлений, обменом данными о киберпреступлениях".
Ранее газеты New York Times и Washington Post со ссылкой на источники писали, что запрет на использование продуктов "Лаборатория Касперского" основывался на информации, которую спецслужбы США получили от израильских коллег. По их утверждению, в 2015 году израильские спецслужбы обнаружили на компьютерах компании некие хакерские инструменты, предположительно, похищенные российскими правительственными службами у Агентства национальной безопасности США.
АНБ и Белый дом, а также посольство Израиля отказались комментировать статьи. Доказательств причастности хакеров или государственных учреждений из России к взлому каких-либо компьютеров газеты не предоставили.