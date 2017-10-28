Касперский опроверг связи компании с разведслужбами

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский заявил в интервью агентству Рейтер, что компания "не сделала ничего плохого" и не имеет "неправильных" связей с разведслужбами.

Министерство внутренней безопасности США ранее предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. В "Касперском" заверили, что компания не помогает никаким правительствам в кибершпионаже или агрессивной деятельности в киберпространстве.

"Мы не сделали ничего плохого", — сказал Касперский.

"У нас ноль неправильных связей, контактов и содействия разведслужбам. Ноль", — добавил он. Касперский отметил, что взаимодействие компании с правоохранительными органами в России и других странах "ограничивалось расследованием киберпреступлений, обменом данными о киберпреступлениях".

Ранее газеты New York Times и Washington Post со ссылкой на источники писали, что запрет на использование продуктов "Лаборатория Касперского" основывался на информации, которую спецслужбы США получили от израильских коллег. По их утверждению, в 2015 году израильские спецслужбы обнаружили на компьютерах компании некие хакерские инструменты, предположительно, похищенные российскими правительственными службами у Агентства национальной безопасности США.

Источники газет заявляют, что в результате "российской операции" у сотрудника АНБ были украдены секретные документы, которые тот по недосмотру хранил на домашнем компьютере, где был установлен антивирус российской компании. При этом источники допускают, что в руки "российских хакеров" могли попасть и другие секретные данные правительства США.

АНБ и Белый дом, а также посольство Израиля отказались комментировать статьи. Доказательств причастности хакеров или государственных учреждений из России к взлому каких-либо компьютеров газеты не предоставили.