ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. Комитет сената США по юридическим делам проведет слушания 31 октября по "российскому делу", на слушаниях заявлены представители Facebook, Twitter и Google, говорится на сайте комитета.

На слушаниях заявлены главный юрисконсульт Facebook Колин Стретч, и.о. главного юрисконсульта Twitter Шон Эджетт и директор по правоохранительным вопросам и информационной безопасности в Google Ричард Салгадо.

Ранее Facebook и Twitter обязались предоставить сенату данные об аккаунтах, которые, по опасениям сенаторов, могли быть связаны с Россией. Компании также предприняли ряд мер для того, чтобы не допустить "российского вмешательства в выборы", в частности, Facebook ужесточил правила политической рекламы, а Twitter запретил рекламу аккаунтов, принадлежащих телеканалу RT и агентству Sputnik.

Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Трампа на выборах через соцсети, но не предоставили доказательств. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией".

Наличие такого "сговора" опровергли как в Кремле, так и в Белом доме. Сами компании соцсетей заявляют о некоей подозрительной активности перед выборами, но Россию в этой связи, как правило, не упоминают. Решение Twitter о запрете рекламы RT и Sputnik было обосновано не собственными выводами компании, а обвинениями американской разведки в адрес этих СМИ. Представитель Twitter отказался прокомментировать РИА Новости, на каком основании был введен запрет. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что власти РФ прорабатывают ответные меры на действия Twitter.