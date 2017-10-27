Корсика выразила солидарность с объявившей о независимости Каталонией

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (256)

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Председатель ассамблеи Корсики Жан-Ги Таламони приветствовал независимость Каталонии.

"Мы приветствуем рождение Республики Каталония и выражаем нашу солидарность с ее правительством и народом", — говорится в заявлении, опубликованном в микроблоге Twitter Таламони.

Корсика также сожалеет, что "это историческое событие не происходит в спокойных условиях". Отмечается, что на протяжении многих лет Мадрид отказывается учитывать стремление каталонцев к суверенитету.

"Нынешняя ситуация вызывает опасения резкого усиления напряженности", — добавил Таламони.

Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.