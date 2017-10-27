МИД назвал "тревожным сигналом" связь Twitter с американскими спецслужбами

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 окт — РИА Новости. Готовность компании Twitter заблокировать рекламу с каналов RT и Sputnik по непроверенной информации от американских спецслужб является "тревожным сигналом", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Очень важно отметить эту связь между некими докладами спецслужб США, которые ничем не обоснованы, не содержат никакой фактуры и доказательной базы, и решением частной компании. Крупной частной компании, которая занимается коммуникационными технологиями, способствует распространению информации. И вот эта связь между американскими спецслужбами и силовиками, и частными компаниями, обеспечивающими коммуникационную и информационную среду – это очень тревожный сигнал", — заявила Захарова в интервью РИА Новости.
"Они (спецслужбы) распространяют свое давление и на СМИ, и на частные корпорации.. А что еще они, американские спецслужбы, таким же способом добывают у компаний, которые распространяют информацию… и хранят огромное количество личных данных пользователей?" — задала вопрос представитель МИД РФ.
В четверг соцсеть Twitter сообщила, что решила заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют российские RT и Sputnik. Как пояснили в компании, данное решение было сделано на основании расследования "российского вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году. При этом выяснилось, что Twitter сам предлагал RT разместить большой объем рекламы на своей платформе во время предвыборной кампании 2016 года и впоследствии скрыл этот факт от комитета по разведке США а во время слушаний. RT же от предложения Twitter отказался. В Sputnik заявили, что в агентство никогда не использовало платное продвижение в Twitter.
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