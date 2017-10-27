Киев ждет решения США о представлении Украине оборонного летального оружия

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости. Спикер Верховной рады Андрей Парубий на встрече со спецпредставителем госдепа США Куртом Волкером заявил, что Киев ждет решения Вашингтона о представлении Украине оборонного летального оружия.

"Мы считаем, что санкции (против РФ — ред.) должны и расширяться, и усиливаться. И конечно, мистер Волкер, мы ждем решения о предоставлении Украине летального оборонного вооружения", — сказал Парубий в ходе встречи, начало которой в прямом эфире транслировал телеканал "112 Украина".

Волкер в пятницу находится с визитом в Киеве. По информации представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирины Геращенко, запланирована встреча Волкера с президентом Украины Петром Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что американский сенат одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны, законопроект якобы предусматривает поставки Киеву "летальных вооружений оборонного характера". Подтверждения этого заявления из официальных источников в США не было.

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.

Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.