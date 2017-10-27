МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Венгрия заблокировала созыв саммита Украина — НАТО, который должен был пройти в октябре. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Сийярто напомнил, что после принятия Радой проекта об образовании Венгрия пообещала использовать все дипломатические инструменты, чтобы украинская сторона отменила закон, который "жестоко калечит" права нацменьшинств. По его словам, реформа образования на Украине является "ударом в спину".
Сийярто отметил, что обойти венгерское вето нельзя, поскольку для созыва саммита НАТО — Украина необходимо единогласное решение стран-участниц.
После принятия закона Сийярто заявил, что Будапешт будет требовать пересмотра Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Он также отказался от встречи со своим украинским коллегой Павлом Климкиным, который хотел обсудить образовательную реформу. Глава МИД Венгрии пояснил, что закон нужно было обсуждать до его принятия.