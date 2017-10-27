МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Венгрия заблокировала созыв саммита Украина — НАТО, который должен был пройти в октябре. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто, его заявление опубликовано на сайте ведомства.

"Венгрия не может поддержать стремление Украины к интеграции, поэтому она наложила вето на созыв саммита НАТО — Украина в декабре", — заявил министр. Он подчеркнул, что Будапешт не согласен с тем, что украинский закон об образовании ущемляет права национальных меньшинств.

Сийярто напомнил, что после принятия Радой проекта об образовании Венгрия пообещала использовать все дипломатические инструменты, чтобы украинская сторона отменила закон, который "жестоко калечит" права нацменьшинств. По его словам, реформа образования на Украине является "ударом в спину".

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства заявил, что на повестке Рады находятся законопроекты о языке и гражданстве, которые могут "угрожать закарпатской венгерской общине".

Сийярто отметил, что обойти венгерское вето нельзя, поскольку для созыва саммита НАТО — Украина необходимо единогласное решение стран-участниц.

Украинский парламент одобрил закон "Об образовании" 5 сентября. Президент страны Петр Порошенко подписал его 25 сентября. Документ предусматривает, что национальные меньшинства смогут учиться в школе на родном языке только до пятого класса, а после этого обучение будет продолжаться только на украинском.

После принятия закона Сийярто заявил, что Будапешт будет требовать пересмотра Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Он также отказался от встречи со своим украинским коллегой Павлом Климкиным, который хотел обсудить образовательную реформу. Глава МИД Венгрии пояснил, что закон нужно было обсуждать до его принятия.