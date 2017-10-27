ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. Ряд республиканцев добивается отставки спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера, сообщил в пятницу телеканал Fox News.

"Мюллер скомпрометирован очевидным конфликтом интересов — близостью к (бывшему главе ФБР) Джеймсу Коми… А все последние откровения еще усиливают эти доводы", — сказал телеканалу член палаты представителей Трент Фрэнкс, который добивался отставки Мюллера еще летом.

Коми был уволен президентом Дональдом Трампом с поста главы ФБР, после чего дал показания против Трампа в конгрессе.

Под откровениями последних дней Фрэнкс, вероятно, имел в виду публикации, что штаб Хиллари Клинтон частично финансировал скандальное досье с компроматом на Трампа, которое было обнародовано после выборов. Автору досье платили и в ФБР, однако не за этот конкретный документ, сообщали ранее СМИ. Содержание документа среди прочего является предметом изучения Мюллера и его команды.

Бывший федеральный прокурор, а ныне губернатор Нью-Джерси Крис Кристи также высказался за уход Мюллера. "Если изложенные факты верны, тогда человек, обладающий такой честностью, как Боб Мюллер, должен уйти", — сказал Кристи, комментируя обвинения в конфликте интересов.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".