"Это еще не конец": в Барселоне проходит митинг против независимости

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (252)

Протестующие с флагами Испании и Каталонии во время демонстрации в Национальный день Испании в Барселоне

Протестующие с флагами Испании и Каталонии во время демонстрации в Национальный день Испании в Барселоне

БАРСЕЛОНА, 27 окт – РИА Новости, Елена Шестернина. Митинг сторонников сохранения Каталонии в составе Испании, считающих незаконным решение парламента автономного сообщества о провозглашении независимости, проходит в Барселоне, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

"Да здравствует Испания!", "Да здравствует Каталония!" — поют участники митинга. На спинах у них – флаги Испании и официальные флаги Каталонии.

"Сегодня произошла настоящая катастрофа. Иначе не скажешь", — говорит одна из участниц митинга. Она пришла с сыном. Строить прогнозы, что будет дальше, Пилар, которая родилась и выросла в Барселоне и чьи родители тоже родом отсюда, не решается.

Другой участник митинга, в руках которого испанский флаг, настроен более оптимистично. "Знаете, как говорил Черчилль: "Это ещё не конец. Это даже не начало конца, но, возможно, это конец начала". Сегодня точно закончилось все", — говорит Андрей. Он тоже каталонец – в четвертом поколении. На вопрос, почему сторонники единой Испании раньше не заявляли о себе, создав впечатление, что большинство жителей автономного сообщества поддерживают независимость, он признается, что "верили в правительство, что оно защитит".

"Рахой вовремя не отреагировал, запустил ситуацию, в результате получилось то, что получилось", — заметил Андрей.

Крупная акция сторонников сохранения Каталонии в составе Испании пройдет в воскресенье. Ее организатором выступило "Гражданское общество Каталонии".

Надоела неопределенность



Одновременно на площади Сан Жауме в центре города, где располагается женералитет, продолжается митинг-концерт в честь "решения о создании нового государства". По официальным данным Городской гвардии (полиция Барселоны), в нем принимают участие 17 тысяч человек.

В расположенном неподалеку кафе двое мужчин бурно обсуждают новости, которые идут в прямом эфире. Там как раз передают о заявлениях мировых лидеров, которые четко дали понять, что не собираются ни вести никаких переговоров, ни признавать решение каталонского парламента.

"Сейчас не признали, потом признают. Недавно показывали по местным каналам передачу, сколько времени проходило после провозглашения независимости до признания. В большинстве случаев не так много. Надо подождать", — говорит один из мужчин.

Программа вышла на телеканале TV3, который откровенно поддерживает сепаратистов и в отношении которого испанское правительство также готово "принять меры", сместив руководство.

"Сегодня хоть что-то изменилось. Хоть что-то сдвинулось с мертвой точки", — говорит один из продавцов соседнего магазина. Он признается, что вовсе не поддерживает провозглашение Каталонии, но "невозможно было столько времени жить в состоянии неопределенности".

Молодой человек считает, что провозглашение независимости заставит правительства Испании и Каталонии, наконец, сесть за стол переговоров. "Нужен диалог", — говорит он, словно цитируя заявления, звучавшие и из Мадрида, и из Барселоны на протяжении последних нескольких лет. Заявления, которые не привели даже к попытке начать разговаривать.

Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.