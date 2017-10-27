Испания имеет все инструменты для исполнения закона, заявил Рахой

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (250)

Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017

Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017

МАДРИД, 27 окт — РИА Новости, Сергей Сарымов. Правовое государство докажет, что обладает инструментами, гарантирующими исполнение закона, заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой по итогам экстренного совещания совета министров Испании.

"Правовое государство докажет, что обладает рядом инструментов, которые гарантируют исполнение закона, сосуществования и прав испанцев", — заявил глава испанского правительства.

Парламент Каталонии в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи Конституции Испании, которая позволяет ввести прямое управление испанского правительства в Каталонии.