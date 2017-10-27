США намерены выборочно вводить санкции за бизнес с Россией

ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. США будут выборочно применять санкции против третьих стран и компаний, сотрудничающих с российскими компаниями из санкционного списка, сообщил журналистам представитель Госдепа.

"Очевидно, что мы будем изучать неизбежность последствий (применения санкций) при принятии решений в каждом конкретном случае", — сказал американский дипломат.

В Госдепе также заявили, что ограничения могут затронуть российские поставки вооружений третьим странам. При это в ведомстве утверждают, что санкции не будут средством конкуренции с Россией на рынке вооружений.

Отвечая на вопрос, могут ли союзники США, такие как Индия, закупать вооружения у российских компаний из санкционного списка, представитель Госдепа сказал, что в руководстве "ясно прописано" и санкции будут применяться "только в случае значительных транзакций".

"Очевидно, что мы будем изучать неизбежность последствий при принятии решений в каждом конкретном случае", — сказал американский дипломат, добавив, что исключения могут касаться союзников, сильные оборонные возможности которых в интересах США.

По словам представителя ведомства, США уведомили о санкциях союзников и партнеров в Европе и за ее пределами. "Мы посетили Европу, Брюссель, поговорили со всеми государствами ЕС", — сказал он.

Дональд Трамп 2 августа подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" против России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, предусматривал, что к октябрю администрация США представит перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут вводиться санкции. Такой список по России был составлен к 26 октября.

Список включает такие организации, как ФСБ, СВР, ГРУ, а также 33 предприятия, включая "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Калашников", "Ростех", "МИГ", "Сухой", "Туполев", "Уралвагонзавод", "Вертолеты России".

Согласно "руководству по применению санкций" от Госдепартамента, к концу января 2018 года администрация США получит возможность применять экстерриториальные американские санкции в отношении юридических и физических лиц, в том числе из третьих стран, которые сотрудничают с российскими организациями из санкционных списков.

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил РИА Новости, что речь идет о перспективе применения санкций в отношении граждан и компаний третьих стран, которые могут на законных основаниях сотрудничать с российскими предприятиями. Дипломат подчеркнул, что эти санкции противозаконны, нелегитимны и экстерриториальны.