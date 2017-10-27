Госдепартамент обнародовал "запрещенный список" компаний из России‍

ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. Госдепартамент США распространил список компаний РФ, который может стать основой для вторичных санкций. Список совпадает с тем, что был опубликован накануне газетой New York Times.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что речь идет о перспективе применения санкций США в отношении физических и юридических лиц третьих стран, которые могут на законных основаниях сотрудничать с компаниями РФ, включенными в список. По словам Рябкова, эти санкции являются противозаконными, нелегитимными и экстерриториальными.
Список включает такие организации, как ФСБ, СВР, ГРУ. Также в списке, согласно публикации, 33 предприятия, концерна и организации, включая "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Калашников", "Ростех", "МИГ", "Сухой", "Туполев".
В перечень предприятий также вошли АО "Вертолеты России", концерн "Созвездие", АО НПО "Базальт", научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В.Тихомирова, Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная приборостроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация.
Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, предусматривал, что к 1 октября администрация США должна будет предоставить перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, которые подлежат включению в санкционный список. Такой список в части РФ был составлен к 26 октября.