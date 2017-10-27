Новые санкции США могут затронуть российский экспорт оружия

ВАШИНГТОН, 27 окт – РИА Новости. Новые санкции США против РФ могут касаться продажи Россией высокотехнологичных образцов оружия третьим странам, заявил высокопоставленный представитель госдепартамента.

"Этот раздел закона затрагивает существенные транзакции с лицами в оборонном и разведывательном секторе правительства РФ, что может включать и продажи высокотехнологичного оружия по всему миру", — заявил представитель ведомства журналистам.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал принятый конгрессом законопроект "О противодействии противникам Америки через санкции" против России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, предусматривал, что к 1 октября администрация США должна будет предоставить перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции.

Такой список в части РФ был составлен к 26 октября, когда госсекретарь США Рекс Тиллерсон уведомил конгресс о перечне компаний военно-промышленного комплекса России и российских спецслужб, часть из которых уже находятся под американскими санкциями.