В последний путь: в Таиланде кремировали короля Пхумипхона Адулъядета

БАНГКОК, 27 окт – РИА Новости, Евгений Беленький. Черную траурную одежду в четверг, день кремации останков покойного короля Пхумипхона Адулъядета (Рамы IX), надели все тайцы и все иностранцы, находящиеся в стране – по крайней мере, на улицах Бангкока и в телевизионных кадрах, снятых в 77 провинциях страны. Людей в одежде другого цвета почти не было, за исключением военных и госслужащих, участвовавших в похоронных процессиях на Главной площади таиландской столицы (Санам Луанг), или руководивших организованным возложением ритуальных цветов по всей стране. Они были одеты в парадные мундиры красного, голубого и белого цвета.

© РИА Новости / Евгений Беленький Церемония прощания с королем Таиланда Пхумипоном Адулъядетом, Рамой IX. 26 октября 2017 © РИА Новости / Евгений Беленький Церемония прощания с королем Таиланда Пхумипоном Адулъядетом, Рамой IX. 26 октября 2017

Главная площадь (Санам Луанг), окрестности королевского крематория

Сто пятьдесят семь тысяч человек смогли оказаться во время похоронных церемоний внутри внешнего периметра временно огороженного района исторического центра Бангкока, где проходили похороны короля. Они были обязаны своей удачей не счастью или случаю, а упорству, с которым они, несмотря на жару и дождь, прожили кто два, а кто и три дня на асфальте возле контрольно-пропускных пунктов, ожидая их открытия. Те, кто прошел за первый ряд турникетов после открытия КПП, видели своими глазами королевскую похоронную процессию и тот момент, когда в 23.00 (19.00 мск) над крематорием поднялся дым, возвещающий о переходе души покойного монарха в иной мир.

За внутренний периметр королевского крематория смогли войти только участники церемонии и 7,5 тысяч приглашенных гостей, в том числе представители иностранных государств, прибывшие на похороны, и сопровождавшие их дипломаты.

Еще около двухсот тысяч человек, которые не смогли пройти внутрь внешнего периметра, разместились на улицах и площадях, окружающих закрытый район. На этих улицах и площадях на время королевских похорон было запрещено автомобильное движение. Находящимся здесь была видна только верхняя часть и шпиль главной башни крематория, но и они чувствовали себя свидетелями исторического события – окончания эпохи царствования короля Пхумипхона Адулъядета Великого, царствовавшего в стране 70 лет, дольше, чем любой монарх мира. Среди собравшихся в историческом центре Бангкока в четверг было много тайцев старшего поколения. Они сами, их дети и внуки родились и выросли в царствование короля Пхумипхона, и потому они считали своим долгом быть как можно ближе к королевскому крематорию в тот момент, когда монарх отправится в свое последнее путешествие, возносясь на небеса.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2017 Associated Press Церемониальная урна, паланкин и шествие: Таиланд прощается с королем

Медицинская помощь и бесплатная еда

"Мне несказанно повезло, я оказалась у королевского крематория в тот самый момент, когда над ним появился дым. Я работала на другом участке, на Королевской площади, но меня неожиданно, уже вечером, вместе с еще несколькими волонтерами, отправили на Главную площадь помогать тамошним волонтерам. Это судьба! Я и не надеялась, что со мной такое произойдет. Я была среди тех, кто лично проводил Отца на небо. Это не забудется никогда", — говорит со слезами на глазах сорокалетняя Сисупхан Сопха, волонтер и донор, бесплатно сдававшая кровь более десяти раз в течение года траура по покойному монарху в рамках программы сбора донорской крови, которую проводил таиландский Красный Крест в память об усопшем короле.

Не только погода испытывала на прочность людей, пришедших проводить любимого монарха: тысячи обращались за медицинской помощью к медикам-волонтерам в течение всего дня в четверг, ночи и утра в пятницу.

"Врачи и медсестры работали без отдыха. Многим пожилым людям становилось плохо, многие теряли сознание. Были случаи, когда прямо с Главной площади тех, кому стало плохо, выносили на носилках за пределы периметра и оттуда их увозила машина скорой помощи. Те, кто был в этот момент в сознании, умоляли не уносить их, а лечить прямо на площади", — рассказывает Сопха.

"Еще была проблема с доставкой еды и воды: площадь района вокруг королевского крематория, на котором разместились люди, сидя на циновках на асфальте, огромна. Волонтеры просто не успевали разносить бесплатную еду и воду. В них не было недостатка, хватало всем, нужно было только донести коробочки с едой и пластиковые бутылки с водой до каждого. Именно поэтому нас и отправили на Главную площадь из других мест в городе: чтобы помочь в раздаче пищи и воды", — говорит она.

Когда король Маха Ватчиралонгкон (Рама X) зажег огонь в королевском крематории своего отца в 22.30 по местному времени, вне здания крематория об этом никто не знал. Прямая трансляция церемонии зажжения огня, которая должна была начаться в 22.00, была неожиданно отменена. Сто пятьдесят тысяч человек внутри периметра, и так редко отводившие глаза от королевского крематория, построенного в виде буддийского или индуистского храма, одновременно обратили лица к его главной башне. Двести тысяч тех, кому не посчастливилось попасть внутрь периметра, но удалось оказаться сразу за ним, обратили взоры на экраны больших телевизоров, установленных повсюду, которые показывали прямую трансляцию из крематория. На телевизоры смотрели и миллионы людей, собравшихся в буддийских храмах и на площадях у административных зданий по всей стране. Но телевизоры показывали концерт военных симфонических оркестров, который проходил на одной из трех сцен, устроенных позади крематория. Концерт так и шел в прямом эфире до шести часов утра пятницы, прерываясь только на короткие документальные фильмы о короле Пхумипхоне и королевских социальных проектах, которые монарх инициировал и которыми руководил при жизни. О том, что огонь зажжен и кремация началась, на Главной площади узнали только по дыму, который начал подниматься над главной башней крематория.

© РИА Новости / Евгений Беленький Церемония прощания с королем Таиланда Пхумипоном Адулъядетом, Рамой IX. 26 октября 2017 © РИА Новости / Евгений Беленький Церемония прощания с королем Таиланда Пхумипоном Адулъядетом, Рамой IX. 26 октября 2017

Увидев дым над крематорием, люди заплакали

"Когда в одиннадцать вечера над главной башней появился дым, люди заплакали. Все, кто был вокруг, простерлись на земле лицами вниз в поклоне, которым отдают дань уважения королю. Мы, волонтеры, разносившие в этот момент воду, тоже попадали на землю, где кто стоял. Это был очень эмоциональный момент. Я заплакала", — рассказала Сопха.

То, что зажжение огня не транслировали, конечно, было досадно для многих, продолжила она. Все надеялись, что смогут помолиться за душу любимого Отца в тот самый момент, когда она устремится к небесам.

"Но все поняли и приняли все, как есть, потому что и королю, и всем членам королевской семьи нужно было на этих тожественных похоронах хоть сколько-то личного пространства. Да, для всех тайцев покойный король был Отцом. Так зовет его народ в благодарность за все, что король Рама Девятый для нас всех сделал. Но ведь для ныне царствующего монарха и других членов королевской семьи король Пхумипхон Адулъядет был просто отцом, родным отцом, дедом, близким человеком, которого они в этот день хоронили", — сказала она.

Большинство тайцев простились с королем в своих провинциях

Вечер четверга, храм в районе Дусит, в трех километрах от главной площади Бангкока

Большинство тайцев пришли проститься с покойным королем в буддийские храмы и на площади перед административными зданиями в местах своего проживания. В Бангкоке в девяти районах были установлены модели-копии королевского крематория, еще в двух десятках мест в городе, в буддийских храмах, для прощания были оборудованы храмовые павильоны, которые обычно используются на похоронах, так, чтобы жители всех тридцати районов таиландской столицы могли участвовать в прощании. Копии королевского крематория по указу царствующего короля Маха Ватчиралонгкона были установлены и во всех провинциях страны. Нескончаемые потоки людей приходили к местам прощания весь день, чтобы возложить на специально подготовленные блюда искусственные ритуальные цветы из сандалового дерева. На обычных похоронах в Таиланде такие цветы кладут на гроб, и они сгорают в крематории вместе с телом покойного, передавая своим огнем душе умершего добрые пожелания и хорошую карму от тех, кто положил их на гроб перед кремацией. В четверг по всему Таиланду и в посольствах Таиланда за границей прошли церемонии символического возложения ритуальных цветов к копиям королевского крематория и портретам усопшего монарха, и этих цветов были десятки миллионов. После того, как в Бангкоке в королевском крематории был зажжен кремационный огонь, в других районах столицы и в провинциях начали зажигаться символические погребальные костры из ритуальных цветов. Утром в пятницу по всему Таиланду прошли церемонии, во время которых пепел сгоревших цветов развеивался по ветру над водоемами – Сиамским заливом, Андаманским морем, реками и озерами.

Бангкокский район Дусит, район военных академий и расположений гвардейских частей, район, в котором военных живет больше, чем гражданских. Небольшой храм Ват Сукхантхарам в этом районе стал одним из мест, где организовано прощание с покойным королем Пхумипхоном Адулъядетом.

Волонтеры в черной одежде и желтых шейных платках встречают желающих отдать последнюю дань уважения усопшему монарху в самом начале переулка, в котором расположен храм. Это не просто церемониальная обязанность: весь километровый переулок в три ряда заставлен автомобилями, и волонтеры помогают запарковаться, раздвигая-раскатывая машины, стоящие на нейтральной передаче. Здесь же – несколько мотоциклов-такси, которые в этот день возят всех бесплатно. В день кремации по городу ездят бесплатные волонтерские автобусы, бесплатно работает надземное и подземное метро.

Мотоциклисты тут же предлагают свои услуги. Можно сесть на мотоцикл и проехать 700 метров до храма на нем, можно пройти пешком. Многие идут пешком, это правильнее с точки зрения уважения к покойному монарху.

У входа в храм – снова волонтеры в черном, с желтыми платками на шеях. Желтый цвет не случаен – это по буддийским верованиям цвет понедельника, дня недели, в который в 1927 году родился принц Пхумипхон, будущий король Пхумипхон Адулъядет, Рама Девятый. Волонтеров по всей стране сотни тысяч, они великолепно организованы и хорошо знают свое дело: их готовили к этой роли почти год. Вместе с ними пришедших встречают чиновники местной администрации в белых парадных мундирах с черными траурными повязками на рукавах и военные, тоже в парадной форме. Новоприбывших провожают к очереди, разделенной на секции переносными барьерами из металлических труб, которые образуют несколько "коридоров", ведущих к столам с расставленными напротив каждого "коридора" блюдами для ритуальных цветов. За столами – огромная ярко освещенная арка, символизирующая королевский крематорий, в середине которой – ростовой портрет покойного короля. В начале каждого коридора стоит старшеклассник местной школы в парадной форме бойскаута, держащий в руках ритуальное блюдо, похожее на очень широкий по диаметру кубок, в котором горкой сложены ритуальные сандаловые цветы. Каждый пришедший берет цветок с прикрепленной к нему маленькой свечкой с блюда и проходит в "коридор". Цветы возлагают одновременно, шеренгой, все те, кто по прохождении очереди оказывается в конце "коридора" перед столами и портретом.

"Следующая шеренга!" — отдает команду распорядитель церемонии, и когда шеренга подходит к столам на расстояние вытянутой руки, продолжает: "Поклон Его Величеству!" — "Цветы возложить!" — "Поклон Его Величеству!" — "Напраа-во! Шагом марш!" — и участники церемонии, уже колонной по одному, через правый фланг выходят за барьеры к волонтерам, которые выдают каждому брошюру с портретами покойного короля. Дальше по ходу колонны – столы с порционными коробками бесплатной еды и пластиковыми бутылками с водой. Здесь можно взять еду и воду и перейти в большой похоронный павильон по соседству, где для прощающихся с покойным королем устроены столы, за которыми можно посидеть, побеседовать, вспомнить что-то, связанное с покойным монархом. В таких павильонах обычно сидят родственники и друзья усопших во время тайских похорон. Эти своеобразные поминки длятся несколько дней и для обычных граждан, пока монахи читают над покойным мантры, облегчая его путь в иной мир.

"Сегодня было очень много людей, сейчас уже чуть поменьше, но многие остаются, смотрят здесь по телевизору трансляцию из королевского крематория", — говорит Сурин Бунсонг, отставной военнослужащий, ныне бизнесмен. Он один из руководителей волонтеров. Бунсонг живет неподалеку. В этом же храме три месяца назад кремировали его мать.

Огромные телеэкраны установлены с четырех сторон павильона. Идет концерт военных оркестров, исполняющих музыку покойного короля – симфоническую, джазовую. Люди смотрят, слушают. Некоторые плачут, когда раздаются наиболее лирические мелодии, созданные королем Пхумипхоном.

"Только простояв тут весь день с самого утра понимаешь, сколько людей искренне любили короля Пхумипхона. Очень многие плачут, многие не хотят уходить, хотя трансляцию можно посмотреть и дома. Это, конечно, целая эпоха уходит, жизнь, которой мы все жили и которую мы знали", — говорит Бунсонг.

"Как бы пафосно это ни звучало, но это правда: мы все – его дети", — продолжает он.

"У каждого, кто сюда пришел, есть собственные, совершенно конкретные причины быть благодарным королю Пхумипхону Адулъядету. Вот у тех ребят в скаутской форме – за то, что по его личному указу была создана их школа в нашем районе, за его постоянную заботу об этой школе. Для меня – за то, что сына бедных и незнатных родителей, в детстве развозившего до школы, с четырех часов утра по району на продажу карри, которое готовила мама, приняли в военное училище по королевской квоте для детей из малообеспеченных семей. Для всех нас – за бесплатное молоко в школах для наших детей, и для нас, когда мы сами были детьми. За спроектированные королем и построенные под его руководством плотины и водохранилища общенациональной ирригационной системы, которая кормит нас всех до сих пор и дает возможность экспортировать рис в половину стран мира. За две кольцевые дороги Бангкока, на строительстве которых он настоял. За построенные по королевской инициативе новые больницы и открытые им новые университеты. За кофе, который стали выращивать в горных районах севера страны по инициативе короля Пхумипхона. За многое и многое сверх этого. Он всю жизнь работал ради нашего блага. Он был символом, который всех объединял в одно целое, несмотря на любые различия в политических взглядах его подданных. Сегодня мы все прощаемся с ним", — сказал Бунсонг.