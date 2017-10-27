Ситуация в Каталонии не повлияет на стабильность еврозоны, заявил эксперт

БРЮССЕЛЬ, 27 окт — РИА Новости, Мария Князева. Ситуация в Каталонии вряд ли будет иметь серьезные последствия для финансовой стабильности еврозоны, но может сократить темп роста экономики Испании в следующем году, сказал РИА Новости главный экономист по еврозоне Oxford Economics Анхель Талавера (Angel Talavera).

Наибольшее влияние, пока что, было на рынок акций, а акции банков падали сильнее, чем рынок в среднем, отметил эксперт. "Однако мы не думаем, что это системный риск для финансовой стабильности Испании на данный момент", — сказал он.

На вопрос, может ли финансовая стабильность еврозоны ощутить последствия событий в Каталонии, эксперт сказал: "Мы так не считаем в данный момент".

Парламент Каталонии в пятницу проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. После этого сенат Испании одобрил применение 155 статьи конституции, согласно которой правительство Каталонии будет отправлено в отставку, в автономии де-факто будет введено прямое правление Мадрида и назначены новые выборы.

Талавера также отметил, что "это очень серьезное политическое событие, но влияние в сфере финансовых рынков было пока достаточно умеренным". Политическая напряженность, конечно, негативна и, скорее всего, повлияет на экономику по нескольким каналам: по каналу финансовых рынков, влияния на туризм, а также воздействия неопределенности на инвестиции и потребление, считает он.

Однако на данный момент эксперт не видит воздействия ситуации на реальную экономику страны и считает, что оно будет ограниченным. Тем не менее, он понизил свой прогноз роста ВВП Испании на следующий год на 0,2 процентного пункта — до 2,5%.