В МИД Сербии считают референдумы в Каталонии и Косово неправомерными

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (244)

БЕЛГРАД, 27 окт – РИА Новости. Сербия поддерживает территориальную целостность Испании, резолюция о независимости, принятая каталонским парламентом, не имеет юридической силы, также как и провозглашенная в одностороннем порядке независимость Косово, заявил сербский министр иностранных дел Ивица Дачич.

"Сербия поддерживает территориальную целостность Испании, и данный акт противоречит испанской конституционной системе. В отличие от того, как другие страны реагировали на одностороннее провозглашение независимости Косово, Сербия принципиально не принимает подобные акты где бы то ни было в мире, включая и Каталонию", — цитирует агентство Танюг главу МИД.

"Путь Каталонии схож с путем Косово, но проблема в том, что мировые державы в данном случае не поддерживают Каталонию, а в случае Косово был другой интерес", — добавил Дачич.

Парламент Каталонии в пятницу проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. После этого сенат Испании одобрил применение 155 статьи конституции, согласно которой правительство Каталонии будет отправлено в отставку, в автономии де-факто будет введено прямое правление Мадрида и назначены новые выборы.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.