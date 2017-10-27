В МИД Сербии считают референдумы в Каталонии и Косово неправомерными

БЕЛГРАД, 27 окт – РИА Новости. Сербия поддерживает территориальную целостность Испании, резолюция о независимости, принятая каталонским парламентом, не имеет юридической силы, также как и провозглашенная в одностороннем порядке независимость Косово, заявил сербский министр иностранных дел Ивица Дачич.
"Сербия поддерживает территориальную целостность Испании, и данный акт противоречит испанской конституционной системе. В отличие от того, как другие страны реагировали на одностороннее провозглашение независимости Косово, Сербия принципиально не принимает подобные акты где бы то ни было в мире, включая и Каталонию", — цитирует агентство Танюг главу МИД.
"Путь Каталонии схож с путем Косово, но проблема в том, что мировые державы в данном случае не поддерживают Каталонию, а в случае Косово был другой интерес", — добавил Дачич.
Каталонский парламент 27 октября 70 голосами "за" поддержал резолюцию о независимости региона.
Документ, принятый парламентом региона, провозгласил, что Каталония "превращается в независимое государство в форме республики".
Голосование было секретным, каждый парламентарий опускал в урну листок с написанным на нем решением.
В голосовании приняли участие 82 парламентария. Десять отдали свои голоса против независимости, еще двое воздержались, бросив в урну пустые листки бумаги.
Спустя час после этого голосования сенат Испании принял решение о применении 155-ой статьи конституции, по которой прямое управление Каталонией передается центральным властям.
К этому времени к зданию парламента Каталонии пришли десятки тысяч человек, чтобы поддержать свои власти, заявившие о независимости региона.
Акция на улицах, прилегающих к парку Сьютаделья, на территории которого расположен парламент, началась, за несколько часов до начала голосования.
Люди, собравшиеся в центре Барселоны, могли наблюдать за происходящим в зале заседаний парламента на большом экране, установленном на улице.
Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон после объявления результатов голосования о независимости региона от Испании.
Члены каталонского правительства, депутаты и мэры городов, выступающие за независимость от Испании, поют каталонский гимн в здании парламента.
Каталонская резолюция о независимости состоит из 17 пунктов, которые описывают новые правоотношения с Испанией, в том числе введение двойного гражданства и распределение активов между Каталонией и Испанией.
Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что проведенное в Каталонии голосование о независимости автономии ничего не меняет в позиции Евросоюза, который намерен вести диалог только с Испанией.
Чтобы обсудить итоги голосования в парламенте Каталонии Совет министров Испании соберется на экстренное заседание.
Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости.
Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал решение парламента Каталонии преступным деянием. "Мы не готовы к тому, что есть люди, которые хотят ликвидировать нашу конституцию. Государство отреагирует", — добавил премьер.
Парламент Каталонии в пятницу проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. После этого сенат Испании одобрил применение 155 статьи конституции, согласно которой правительство Каталонии будет отправлено в отставку, в автономии де-факто будет введено прямое правление Мадрида и назначены новые выборы.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.