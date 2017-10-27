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Франция не признает независимость Каталонии

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (242)
20:0927.10.2017
(обновлено: 20:18 27.10.2017)
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© AFP 2017 / Etienne Laurent/PoolПариж с высоты птичьего полета. Архивное фотоПариж с высоты птичьего полета. Архивное фото
© AFP 2017 / Etienne Laurent/Pool

ПАРИЖ, 27 окт — РИА Новости. Французские власти не признают декларацию о независимости Каталонии и намерены вести диалог только с официальным Мадридом, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© AP Photo / Emilio Morenatti
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"Я с беспокойством слежу за развитием ситуации в Каталонии. Франция желает видеть Испанию сильной и единой. Собеседник у нас только один — это правительство в Мадриде", — сказано в заявлении лидера французской дипломатии.

Ле Дриан подчеркнул, что необходимо полностью соблюдать конституцию Испании и в решении каталонского вопроса руководствоваться принципом верховенства права.

"По этой причине Франция не признает декларацию независимости, принятую каталонским парламентом", — сказал министр.

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© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкКаталонский парламент 27 октября 70 голосами "за" поддержал резолюцию о независимости региона.Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Каталонский парламент 27 октября 70 голосами "за" поддержал резолюцию о независимости региона.
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкДокумент, принятый парламентом региона, провозгласил, что Каталония "превращается в независимое государство в форме республики".Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Документ, принятый парламентом региона, провозгласил, что Каталония "превращается в независимое государство в форме республики".
© РИА Новости / Елена ШестернинаГолосование было секретным, каждый парламентарий опускал в урну листок с написанным на нем решением.Люди на акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© РИА Новости / Елена Шестернина
Голосование было секретным, каждый парламентарий опускал в урну листок с написанным на нем решением.
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкВ голосовании приняли участие 82 парламентария. Десять отдали свои голоса против независимости, еще двое воздержались, бросив в урну пустые листки бумаги.Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
В голосовании приняли участие 82 парламентария. Десять отдали свои голоса против независимости, еще двое воздержались, бросив в урну пустые листки бумаги.
© REUTERS / Yves HermanСпустя час после этого голосования сенат Испании принял решение о применении 155-ой статьи конституции, по которой прямое управление Каталонией передается центральным властям.Люди у здания парламента Каталонии в Барселоне, Испания. 27 октября 2017
© REUTERS / Yves Herman
Спустя час после этого голосования сенат Испании принял решение о применении 155-ой статьи конституции, по которой прямое управление Каталонией передается центральным властям.
© РИА Новости / Елена ШестернинаПерейти в фотобанкК этому времени к зданию парламента Каталонии пришли десятки тысяч человек, чтобы поддержать свои власти, заявившие о независимости региона.Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© РИА Новости / Елена Шестернина
Перейти в фотобанк
К этому времени к зданию парламента Каталонии пришли десятки тысяч человек, чтобы поддержать свои власти, заявившие о независимости региона.
© РИА Новости / Елена ШестернинаПерейти в фотобанкАкция на улицах, прилегающих к парку Сьютаделья, на территории которого расположен парламент, началась, за несколько часов до начала голосования.Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости
© РИА Новости / Елена Шестернина
Перейти в фотобанк
Акция на улицах, прилегающих к парку Сьютаделья, на территории которого расположен парламент, началась, за несколько часов до начала голосования.
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкЛюди, собравшиеся в центре Барселоны, могли наблюдать за происходящим в зале заседаний парламента на большом экране, установленном на улице.Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
Люди, собравшиеся в центре Барселоны, могли наблюдать за происходящим в зале заседаний парламента на большом экране, установленном на улице.
© РИА Новости / Антон БойковПерейти в фотобанкГлава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон после объявления результатов голосования о независимости региона от Испании.Карлес Пучдемон на заседании парламента Каталонии, на котором депутаты проголосовали за независимость от Испании. 27 октября 2017
© РИА Новости / Антон Бойков
Перейти в фотобанк
Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон после объявления результатов голосования о независимости региона от Испании.
© REUTERS / Albert GeaЧлены каталонского правительства, депутаты и мэры городов, выступающие за независимость от Испании, поют каталонский гимн в здании парламента.Члены каталонского правительства, депутаты, мэры городов, выступающие за независимость, поют каталонский гимн в парламенте Каталонии, после того, как парламент проголосовал за провозглашение независимости Испании в Барселоне, Испания. 27 октября 2017 года
© REUTERS / Albert Gea
Члены каталонского правительства, депутаты и мэры городов, выступающие за независимость от Испании, поют каталонский гимн в здании парламента.
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкКаталонская резолюция о независимости состоит из 17 пунктов, которые описывают новые правоотношения с Испанией, в том числе введение двойного гражданства и распределение активов между Каталонией и Испанией.Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
Каталонская резолюция о независимости состоит из 17 пунктов, которые описывают новые правоотношения с Испанией, в том числе введение двойного гражданства и распределение активов между Каталонией и Испанией.
© AP Photo / Emilio MorenattiПредседатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что проведенное в Каталонии голосование о независимости автономии ничего не меняет в позиции Евросоюза, который намерен вести диалог только с Испанией.Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© AP Photo / Emilio Morenatti
Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что проведенное в Каталонии голосование о независимости автономии ничего не меняет в позиции Евросоюза, который намерен вести диалог только с Испанией.
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкЧтобы обсудить итоги голосования в парламенте Каталонии Совет министров Испании соберется на экстренное заседание.Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
Чтобы обсудить итоги голосования в парламенте Каталонии Совет министров Испании соберется на экстренное заседание.
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкУчастники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости.Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости.
© REUTERS / Susana VeraПремьер-министр Испании Мариано Рахой назвал решение парламента Каталонии преступным деянием. "Мы не готовы к тому, что есть люди, которые хотят ликвидировать нашу конституцию. Государство отреагирует", — добавил премьер.Премьер-министр Испании Мариано Рахой после пленарного заседания парламента Испании. 27 октября 2017
© REUTERS / Susana Vera
Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал решение парламента Каталонии преступным деянием. "Мы не готовы к тому, что есть люди, которые хотят ликвидировать нашу конституцию. Государство отреагирует", — добавил премьер.
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В пятницу в парламенте Каталонии прошло голосование по резолюции о независимости региона, подготовленной партиями JxSi ("Вместе за") и CUP ("Вместе за народное единство"). В тайном голосовании приняли участие 82 парламентария, из которых 70 проголосовали за независимость. Перед началом голосования депутаты оппозиционных фракций парламента Каталонии покинули зал заседаний, ранее они уже отметили, что считают голосование незаконным.

Карлес Пучдемон на заседании парламента Каталонии, на котором депутаты проголосовали за независимость от Испании. 27 октября 2017
© РИА Новости / Антон Бойков
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Каталония объявляет независимость: почему сепаратисты решили пойти до конца
Спустя час сенат Испании утвердил применение статьи 155 конституции Испании, которая позволяет прямое управления испанского правительства в Каталонии.

Кабинет министров предлагает отстранить от должностей каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей.

Красная тряпка независимости
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Красная тряпка независимости
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