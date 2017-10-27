Франция не признает независимость Каталонии

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (242)

ПАРИЖ, 27 окт — РИА Новости. Французские власти не признают декларацию о независимости Каталонии и намерены вести диалог только с официальным Мадридом, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Я с беспокойством слежу за развитием ситуации в Каталонии. Франция желает видеть Испанию сильной и единой. Собеседник у нас только один — это правительство в Мадриде", — сказано в заявлении лидера французской дипломатии.

Ле Дриан подчеркнул, что необходимо полностью соблюдать конституцию Испании и в решении каталонского вопроса руководствоваться принципом верховенства права.

"По этой причине Франция не признает декларацию независимости, принятую каталонским парламентом", — сказал министр.

В пятницу в парламенте Каталонии прошло голосование по резолюции о независимости региона, подготовленной партиями JxSi ("Вместе за") и CUP ("Вместе за народное единство"). В тайном голосовании приняли участие 82 парламентария, из которых 70 проголосовали за независимость. Перед началом голосования депутаты оппозиционных фракций парламента Каталонии покинули зал заседаний, ранее они уже отметили, что считают голосование незаконным.

Спустя час сенат Испании утвердил применение статьи 155 конституции Испании, которая позволяет прямое управления испанского правительства в Каталонии.

Кабинет министров предлагает отстранить от должностей каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей.