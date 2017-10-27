В пешмерга заявили, что не ведут переговоров с Ираком о размещении войск

КАИР, 27 окт — РИА Новости. Иракские военные и представители курдских вооруженных формирований пешмерга не ведут переговоров о размещении федеральных сил на спорных с курдской автономией территориях, заявил РИА Новости глава генштаба курдских вооруженных сил пешмерга Джабар Явар.
"Нет никаких комиссий по координированию, нет координации на тему размещения войск, нет никаких переговоров и нет никакого разрешения этому", — заявил Явар.
"Это не проблема двух враждебных государств, мы регион, часть этого государства. Есть правительство региона, есть федеральное правительство и есть ряд подвешенных проблем между ними. Должны быть проведены переговоры для разрешения всех этих вопросов", — сказал один из руководителей пешмерга.
Международная коалиция во главе с США сообщила в пятницу о прекращении огня между иракскими и курдскими силами. Позже представитель коалиции Диллон уточнил, что официального перемирия нет, стороны "разговаривают друг с другом".